Modelo anuncia término do casamento com Paulo Zulu, fala em 'questões muito sérias' e faz revelação: 'Já era pra ter acabado'

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Giuliana Mancini
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 09:04
Elaine Quisinski anunciou nesta quinta-feira (24) o fim do casamento com Paulo Zulu, de 63 anos, após quase uma década de relacionamento. A modelo revelou que os dois já não estão juntos há nove meses e afirmou que o casamento "já era para ter acabado" há dois anos.
O comunicado foi publicado nas redes sociais depois de Elaine receber perguntas sobre a relação com o modelo e ex-ator. Ao explicar a situação, ela deixou claro que o término foi marcado por dificuldades, mas não revelou quais foram os motivos.
Paulo Zulu
"Venho aqui esclarecer algo que muitos vêm perguntando. Eu e Paulo Zulu não estamos mais juntos. Esse casamento já era para ter acabado há 2 anos, mas há 9 meses estamos totalmente separados", escreveu.
Elaine também afirmou que não houve romantismo no processo de separação e mencionou a existência de "questões muito sérias" envolvendo o fim do casamento. A modelo, no entanto, optou por não detalhar quais seriam essas situações.
"Não existe nenhum romantismo no término e existem questões muito sérias envolvidas. Mas seguimos tentando manter uma boa relação, porque existe uma vida envolvida, que é o mais importante. Então, pelo nosso filho, estamos fazendo nosso melhor", afirmou.
Elaine e Paulo Zulu são pais de Kiron, de 5 anos, que nasceu em maio de 2021. O casal estava junto desde 2017.
Além de Kiron, Paulo é pai de Patrick, de 24 anos, e Derek, de 22, frutos do casamento anterior com a modelo Cassiana Mallmann. Os dois ficaram casados por 23 anos e terminaram a união em 2015.