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Modelo anuncia término do casamento com Paulo Zulu, fala em 'questões muito sérias' e faz revelação: 'Já era pra ter acabado'

Elaine Quisinski revelou que os dois estão separados há nove meses e afirmou que o casamento enfrentava dificuldades antes do fim

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 09:04

Elaine Quisinski e Paulo Zulu não estão mais casados
Elaine Quisinski e Paulo Zulu não estão mais casados Crédito: Reprodução

Elaine Quisinski anunciou nesta quinta-feira (24) o fim do casamento com Paulo Zulu, de 63 anos, após quase uma década de relacionamento. A modelo revelou que os dois já não estão juntos há nove meses e afirmou que o casamento "já era para ter acabado" há dois anos.

O comunicado foi publicado nas redes sociais depois de Elaine receber perguntas sobre a relação com o modelo e ex-ator. Ao explicar a situação, ela deixou claro que o término foi marcado por dificuldades, mas não revelou quais foram os motivos.

Paulo Zulu

Paulo Zulu por Reprodução
Paulo Zulu por Reprodução
Paulo Zulu por Reprodução
Paulo Zulu por Reprodução
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Paulo Zulu por Reprodução

"Venho aqui esclarecer algo que muitos vêm perguntando. Eu e Paulo Zulu não estamos mais juntos. Esse casamento já era para ter acabado há 2 anos, mas há 9 meses estamos totalmente separados", escreveu.

Elaine também afirmou que não houve romantismo no processo de separação e mencionou a existência de "questões muito sérias" envolvendo o fim do casamento. A modelo, no entanto, optou por não detalhar quais seriam essas situações.

"Não existe nenhum romantismo no término e existem questões muito sérias envolvidas. Mas seguimos tentando manter uma boa relação, porque existe uma vida envolvida, que é o mais importante. Então, pelo nosso filho, estamos fazendo nosso melhor", afirmou.

Casamento de Paulo Zulu chegou ao fim
Casamento de Paulo Zulu e Elaine Quisinski chegou ao fim Crédito: Reprodução

Elaine e Paulo Zulu são pais de Kiron, de 5 anos, que nasceu em maio de 2021. O casal estava junto desde 2017.

Além de Kiron, Paulo é pai de Patrick, de 24 anos, e Derek, de 22, frutos do casamento anterior com a modelo Cassiana Mallmann. Os dois ficaram casados por 23 anos e terminaram a união em 2015.

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Casamento Término Paulo Zulu

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