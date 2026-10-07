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Modelo baiana Dandara Couto é localizada após desaparecer em São Paulo

Jovem de 27 anos havia sido vista pela última vez na manhã de segunda-feira (5), em Pinheiros; família e assessor confirmaram que ela está bem

Heider Sacramento

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 22:52

Dandara Couto, de 27 anos, foi localizada e está bem após desaparecer em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram

A modelo Dandara Couto, de 27 anos, foi localizada e está bem após ficar desaparecida desde a manhã da última segunda-feira (5), em São Paulo. A informação foi confirmada pela família e pelo assessor da modelo, Thiago Miguel, à Africanize, e também divulgada pela imprensa na noite desta quarta-feira (7).

Dandara havia sido vista pela última vez por volta das 10h30, nas proximidades da Rua Cristiano Viana, em Pinheiros, na Zona Oeste da capital paulista. Segundo relatos de familiares e amigos, ela havia saído de casa para fazer tranças no cabelo, mas não chegou ao local combinado.

A modelo Dandara Couto 1 de 22

O desaparecimento mobilizou amigos, familiares e pessoas próximas nas redes sociais. Artistas e modelos também compartilharam imagens de Dandara em uma tentativa de ampliar o alcance das buscas. A modelo é agenciada pela Mega Model, no Brasil, e pela Elite Model, no Chile, e já participou de desfiles da São Paulo Fashion Week, além de campanhas de marcas nacionais e internacionais.

O caso havia sido registrado inicialmente no 14º Distrito Policial de Pinheiros e encaminhado para a 5ª Delegacia de Investigações sobre Pessoas Desaparecidas do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Polícia Civil realizava diligências para tentar localizar a modelo.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre onde ou em quais circunstâncias Dandara foi encontrada. A família, no entanto, confirmou que ela está bem.