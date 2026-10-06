LUTO

Modelo baiana Giane Alves, descoberta em posto de gasolina, morre aos 32 anos

Profissional teve carreira internacional, desfilou na São Paulo Fashion Week e voltou a morar na Bahia com o marido e os dois filhos

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 10:34

Modelo Giane Alves morreu aos 32 anos Crédito: Reprodução/Instagram e Reprodução/Instagram (@land.hugo)

A modelo baiana Giane Alves morreu aos 32 anos na sexta-feira (2), em Condeúba, no sudoeste da Bahia. A morte foi confirmada pelo agente da profissional, Miguel Crispim, nas redes sociais. Após construir uma carreira internacional, ela havia retornado ao estado natal, onde vivia com o marido e os dois filhos.

Giane estava acompanhando o filho mais novo, de apenas 45 dias, em uma consulta com o pediatra quando sofreu um mal súbito. Segundo as informações divulgadas sobre o caso, a modelo sofreu um infarto agudo do miocárdio.

Giane Alves 1 de 14

O funeral foi realizado no sábado (3), no Cemitério Municipal do distrito de Alegre, em Condeúba.

A trajetória de Giane no mundo da moda começou de maneira inesperada. Em 2015, ela trabalhava em um posto de gasolina em São Paulo quando foi descoberta por um olheiro.

Depois da abordagem, passou a receber convites de agências e participou de testes, ensaios e castings. Aos 21 anos, começou a trabalhar para marcas internacionais e consolidou a carreira fora do Brasil.

Ao longo da trajetória, Giane trabalhou em Londres, Nova York, Milão, Alemanha, Portugal e Brasil. A modelo também participou de desfiles da São Paulo Fashion Week e realizou trabalhos para publicações de moda de destaque, como Vogue, L'Officiel e Elle.

Entre os trabalhos realizados por ela, estão editoriais para as versões brasileira e italiana da Vogue, além de campanhas e produções no mercado internacional.