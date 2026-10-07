Modelo Dandara Couto desaparece em São Paulo e amigos fazem apelo na web

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 12:36
A modelo Dandara Couto, de 27 anos, está desaparecida desde a última segunda-feira (5). De acordo com relatos de amigos, a jovem foi vista pela última vez nas proximidades da Rua Cristiano Viana, em Pinheiros, bairro da Zona Oeste da capital paulista.
Modelo Dandara Couto está desaparecida em São Paulo
Preocupados com o sumiço repentino, amigos da modelo iniciaram uma força-tarefa nas redes sociais nesta quarta-feira (7), compartilhando fotos de Dandara com um número de telefone, pedindo que qualquer detalhe seja comunicado com urgência para ajudar nas buscas.
A modelo Dandara Couto
Dandara é um rosto bastante conhecido, fazendo parte do casting da Mega Model, uma das agências mais conceituadas do Brasil. Ao longo de sua carreira, a modelo já participou de ensaios fotográficos e estrelou campanhas para grandes marcas de moda, como Schutz, Hope e Calzedonia.
Até a publicação desta matéria, não há informações oficiais sobre as circunstâncias exatas do desaparecimento.