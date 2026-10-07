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Modelo Dandara Couto desaparece em São Paulo e amigos fazem apelo na web

Agenciada pela Mega Model, jovem de 27 anos foi vista pela última vez na segunda-feira (5)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 12:36

A Modelo Dandara Couto  Crédito: Reprodução/Instagram 

A modelo Dandara Couto, de 27 anos, está desaparecida desde a última segunda-feira (5). De acordo com relatos de amigos, a jovem foi vista pela última vez nas proximidades da Rua Cristiano Viana, em Pinheiros, bairro da Zona Oeste da capital paulista.

Modelo Dandara Couto está desaparecida em São Paulo

Modelo Dandara Couto está desaparecida em São Paulo por Reprodução/Instagram @jucalderari
Modelo Dandara Couto está desaparecida em São Paulo por Reprodução/Instagram @joaoamarantec
Modelo Dandara Couto está desaparecida em São Paulo por Reprodução/Instagram @joaoamarantec
Modelo Dandara Couto está desaparecida em São Paulo por Reprodução/Instagram @joaoamarantec
Modelo Dandara Couto está desaparecida em São Paulo por Reprodução/Instagram
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Modelo Dandara Couto está desaparecida em São Paulo por Reprodução/Instagram @jucalderari

Preocupados com o sumiço repentino, amigos da modelo iniciaram uma força-tarefa nas redes sociais nesta quarta-feira (7), compartilhando fotos de Dandara com um número de telefone, pedindo que qualquer detalhe seja comunicado com urgência para ajudar nas buscas.

A modelo Dandara Couto

Modelo Dandara Couto por Reprodução/Instagram
Modelo Dandara Couto por Reprodução/Instagram
Modelo Dandara Couto por Reprodução/Instagram
Modelo Dandara Couto por Reprodução/Instagram
Modelo Dandara Couto por Reprodução/Instagram
Modelo Dandara Couto por Reprodução/Instagram
Modelo Dandara Couto por Reprodução/Instagram
Modelo Dandara Couto por Reprodução/Instagram
Modelo Dandara Couto por Reprodução/Instagram
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Modelo Dandara Couto por Reprodução/Instagram
Modelo Dandara Couto por Reprodução/Instagram
Modelo Dandara Couto por Reprodução/Instagram
Modelo Dandara Couto por Reprodução/Instagram
Modelo Dandara Couto por Reprodução/Instagram
Modelo Dandara Couto por Reprodução/Instagram
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Modelo Dandara Couto por Reprodução/Instagram
Modelo Dandara Couto por Reprodução/Instagram
Modelo Dandara Couto por Reprodução/Instagram
Modelo Dandara Couto por Reprodução/Instagram
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Modelo Dandara Couto por Reprodução/Instagram

Dandara é um rosto bastante conhecido, fazendo parte do casting da Mega Model, uma das agências mais conceituadas do Brasil. Ao longo de sua carreira, a modelo já participou de ensaios fotográficos e estrelou campanhas para grandes marcas de moda, como Schutz, Hope e Calzedonia.

Até a publicação desta matéria, não há informações oficiais sobre as circunstâncias exatas do desaparecimento.

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Tags:

Desaparecido Modelo Desaparecimento Dandara Couto

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