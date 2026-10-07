MOBILIZAÇÃO

Modelo Dandara Couto desaparece em São Paulo e amigos fazem apelo na web

Agenciada pela Mega Model, jovem de 27 anos foi vista pela última vez na segunda-feira (5)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 12:36

A Modelo Dandara Couto Crédito: Reprodução/Instagram

A modelo Dandara Couto, de 27 anos, está desaparecida desde a última segunda-feira (5). De acordo com relatos de amigos, a jovem foi vista pela última vez nas proximidades da Rua Cristiano Viana, em Pinheiros, bairro da Zona Oeste da capital paulista.

Modelo Dandara Couto está desaparecida em São Paulo 1 de 5

Preocupados com o sumiço repentino, amigos da modelo iniciaram uma força-tarefa nas redes sociais nesta quarta-feira (7), compartilhando fotos de Dandara com um número de telefone, pedindo que qualquer detalhe seja comunicado com urgência para ajudar nas buscas.

A modelo Dandara Couto 1 de 22

Dandara é um rosto bastante conhecido, fazendo parte do casting da Mega Model, uma das agências mais conceituadas do Brasil. Ao longo de sua carreira, a modelo já participou de ensaios fotográficos e estrelou campanhas para grandes marcas de moda, como Schutz, Hope e Calzedonia.