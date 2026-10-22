DESABAFO

Modelo que desapareceu fala pela primeira vez sobre o caso e revela o que aconteceu: 'Percebeu que eu não estava bem'

Dandara Couto ficou três dias desaparecida em São Paulo e quebrou o silêncio após retornar para Santa Catarina; jovem de 27 anos falou sobre saúde mental

Fernanda Varela

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 12:56

Dandara Couto Crédito: Reprodução/Instagram

A modelo Dandara Couto, de 27 anos, que mobilizou familiares, amigos e internautas após desaparecer misteriosamente em São Paulo, falou pela primeira vez sobre os três dias em que ficou sem dar notícias. Em um vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira (21), a jovem revelou que enfrentava um momento delicado relacionado à saúde mental e contou que está recebendo acompanhamento profissional.

O caso ganhou repercussão no início de outubro, quando Dandara saiu para fazer tranças no cabelo e não retornou para casa. O desaparecimento chamou ainda mais atenção depois que imagens de câmeras de segurança mostraram a modelo caminhando por uma rua da capital paulista sem o penteado que havia saído para fazer.

A modelo Dandara Couto 1 de 22

Agora, de volta a Florianópolis, em Santa Catarina, ela contou que está cercada pelos familiares e destacou a importância do acolhimento recebido, especialmente da mãe, que foi a primeira pessoa a perceber que algo estava errado. "Foram três dias turbulentos na minha cabeça, mas agora eu já estou bem, estou em Floripa, no acolhimento de toda a minha família, principalmente da minha mãe, que foi a primeira pessoa que percebeu o meu sumiço, que percebeu que eu não estava bem", declarou.

Embora tenha comentado o período em que esteve desaparecida, Dandara não revelou onde ficou durante aqueles dias nem explicou as circunstâncias que a levaram a interromper o contato com pessoas próximas.

A modelo preferiu concentrar o depoimento na recuperação e nos cuidados que está recebendo desde que voltou para casa. "Agora eu estou sendo cuidada, recebida com todos os profissionais adequados para esse momento. Saúde mental é importante, sim. Muitas coisas aconteceram, mas agora é ir pra próxima", afirmou.

O desaparecimento foi divulgado por amigos e familiares em 5 de outubro. Na ocasião, Dandara havia sido vista pela última vez nas proximidades da Rua Cristiano Viana, no bairro de Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo.

A informação de que ela tinha saído para fazer tranças nos cabelos, somada às imagens das câmeras de segurança, aumentou a preocupação de quem acompanhava as buscas. Durante três dias, publicações com fotografias e informações sobre a jovem circularam pelas redes sociais na tentativa de encontrá-la.

No dia 7 de outubro, familiares confirmaram que Dandara havia sido localizada. A notícia trouxe alívio, mas as circunstâncias do desaparecimento não foram divulgadas naquele momento.

Natural de Santa Catarina, Dandara trabalha como modelo profissional e integra o casting da Mega Model, no Brasil, e da Elite Model, no Chile. Ao longo da carreira, participou de campanhas de marcas como Corona, Intimissimi, Under Armour Brasil, Vicenza e Garage Rio, além de desfilar na São Paulo Fashion Week.