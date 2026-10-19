Modelos baianas brilham no Victoria's Secrets Fashion Show 2026

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Felipe Sena
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 15:39
A Bahia segue sendo destaque na moda. Neste domingo (18), Daiane Sodré e Adriana Lima, uma das maiores modelos do mundo, desfilaram no Victoria’s Secrets Fashion Show 2026, realizado no Sony Pictures Studios, em Culver City, na Califórnia.
Essa é a segunda vez que Daiane Sodré, nascida em Baixa Grande, participa do evento. Já Adriana Lima participa do evento pela 21ª vez.
A modelo baiana Daiane Sodré
Daiane estreou no desfile do Victoria’s Secrets em 2025. Nas redes sociais, compartilhou a alegria de participar novamente do evento.
“De volta ao lugar onde a mágica acontece. Sinto-me honrada, feliz e imensamente grata por desfilar novamente no Victoria’s Secret Fashion Show este ano! Alguns sonhos nunca perdem a sua magia. Amo vocês, mal posso esperar para ver todos!”, escreveu.
Já Adriana, um dos rostos mais marcantes da grife americana, retornou à passarela aos 45 anos e reafirmou sua ligação com a marca, construída ao longo de mais de duas décadas. A parceria começou em 1998 e, no ano seguinte, estreou no tradicional desfile da marca.
No evento, a modelo usou um body de renda verde vibrante, com decote profundo, transparências e recortes laterais acompanhado de volumosas asas florais em tons de rosa.
Após a apresentação, ela relembrou sua trajetória em uma publicação nas redes sociais. “Para a Adriana de 15 anos: um dia, você vai estar em lugares que a gente mal conseguia imaginar. Queria poder voltar àquele momento, te dar um abraço e te dizer que é a coragem que você já tem dentro de si que vai nos levar até aqui”.