MODA

Modelos baianas brilham no Victoria's Secrets Fashion Show 2026

Daiana Sodré e Adriana Lima se destacaram em desfile anual de lingeries

Felipe Sena

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 15:39

Daiane Sodré e Adriana Lima Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A Bahia segue sendo destaque na moda. Neste domingo (18), Daiane Sodré e Adriana Lima, uma das maiores modelos do mundo, desfilaram no Victoria’s Secrets Fashion Show 2026, realizado no Sony Pictures Studios, em Culver City, na Califórnia.

Essa é a segunda vez que Daiane Sodré, nascida em Baixa Grande, participa do evento. Já Adriana Lima participa do evento pela 21ª vez.

A modelo baiana Daiane Sodré 1 de 26

Daiane estreou no desfile do Victoria’s Secrets em 2025. Nas redes sociais, compartilhou a alegria de participar novamente do evento.

“De volta ao lugar onde a mágica acontece. Sinto-me honrada, feliz e imensamente grata por desfilar novamente no Victoria’s Secret Fashion Show este ano! Alguns sonhos nunca perdem a sua magia. Amo vocês, mal posso esperar para ver todos!”, escreveu.

Já Adriana, um dos rostos mais marcantes da grife americana, retornou à passarela aos 45 anos e reafirmou sua ligação com a marca, construída ao longo de mais de duas décadas. A parceria começou em 1998 e, no ano seguinte, estreou no tradicional desfile da marca.

No evento, a modelo usou um body de renda verde vibrante, com decote profundo, transparências e recortes laterais acompanhado de volumosas asas florais em tons de rosa.