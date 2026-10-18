Molho bechamel para preguiçosos em 10 minutos: o truque do leite frio para nunca mais empelotar sua receita

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de outubro de 2026 às 12:49
O molho branco tradicional é a base de lasanhas e massas deliciosas, mas o medo de criar bolinhas duras de farinha faz muita gente desistir da receita. O medo de estragar o creme aparece quando o leite entra na temperatura errada ou rápido demais na panela.
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O grande segredo do molho perfeito está na proporção certa, partes iguais de manteiga e farinha de trigo, cozidas antes de receber o leite. Usar o leite frio colocado aos poucos sobre a farinha quente, batendo firme com um batedor de arame (fouet), acaba com qualquer chance de empelotar.
2 colheres de sopa de manteiga sem sal (30g)
2 colheres de sopa de farinha de trigo (30g)
500ml de leite integral frio
1 pitada de noz-moscada ralada na hora
Sal e pimenta-do-reino branca a gosto
Derreta a manteiga em fogo médio em uma panela pequena e coloque a farinha de trigo de uma vez.
Mexa sem parar com uma espátula ou colher por 2 minutos para tirar o gosto de farinha crua (a mistura vai espumar e cheirar a biscoito tostado, sem escurecer).
Troque a colher pelo batedor de arame (fouet), abaixe o fogo e coloque um terço do leite frio, batendo sem parar até formar uma pasta lisa.
Coloque o resto do leite aos poucos, continuando a bater com vontade para dissolver qualquer gruminho do fundo da panela.
Cozinhe em fogo baixo por cerca de 5 a 8 minutos sem parar de mexer, até o molho engrossar e cobrir as costas de uma colher.
Desligue o fogo, tempere com sal e coloque a noz-moscada.