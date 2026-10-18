HORA DO RANGO

Molho bechamel para preguiçosos em 10 minutos: o truque do leite frio para nunca mais empelotar sua receita

Aprenda a regra clássica e veja a temperatura correta dos ingredientes para nunca mais usar amido

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 12:49

Molho bechamel, branco Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

O molho branco tradicional é a base de lasanhas e massas deliciosas, mas o medo de criar bolinhas duras de farinha faz muita gente desistir da receita. O medo de estragar o creme aparece quando o leite entra na temperatura errada ou rápido demais na panela.

Veja como fazer molho bechamel em 10 minutos 1 de 10

O grande segredo do molho perfeito está na proporção certa, partes iguais de manteiga e farinha de trigo, cozidas antes de receber o leite. Usar o leite frio colocado aos poucos sobre a farinha quente, batendo firme com um batedor de arame (fouet), acaba com qualquer chance de empelotar.

Ingredientes

2 colheres de sopa de manteiga sem sal (30g)

2 colheres de sopa de farinha de trigo (30g)

500ml de leite integral frio

1 pitada de noz-moscada ralada na hora

Sal e pimenta-do-reino branca a gosto

Modo de preparo

Derreta a manteiga em fogo médio em uma panela pequena e coloque a farinha de trigo de uma vez.

Mexa sem parar com uma espátula ou colher por 2 minutos para tirar o gosto de farinha crua (a mistura vai espumar e cheirar a biscoito tostado, sem escurecer).

Troque a colher pelo batedor de arame (fouet), abaixe o fogo e coloque um terço do leite frio, batendo sem parar até formar uma pasta lisa.

Coloque o resto do leite aos poucos, continuando a bater com vontade para dissolver qualquer gruminho do fundo da panela.

Cozinhe em fogo baixo por cerca de 5 a 8 minutos sem parar de mexer, até o molho engrossar e cobrir as costas de uma colher.