Molho coringa de lanchonete para petiscos e jantar: passo a passo que fica pronto em 2 minutos

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 11:00
Aprenda a fazer em casa aquele molho de alho aveludado de lanchonete em menos de um minuto, sem usar ovos crus e sem deixar o gosto ardido na boca. O segredo está em usar leite bem gelado no lugar do ovo e dar uma rápida fervida no alho para deixar o sabor suave, garantindo um creme firme que combina com sanduíches, batatas e carnes.
Aprenda a fazer um molho de alho coringa
100 ml de leite integral bem gelado (deixe 15 minutos no congelador antes de usar)
2 dentes de alho descascados
Suco de meio limão
Meia colher de café de sal
Óleo vegetal (soja, girassol ou milho) bem gelado até dar o ponto (cerca de 150 a 200 ml)
Cheiro-verde picadinho para finalizar (opcional)
Descasque os dentes de alho, corte ao meio e retire o miolo verde. Coloque em uma xícara com 2 colheres de água e leve ao micro-ondas por 1 minuto para tirar o ardor forte. Escorra a água.
No liquidificador, coloque o leite bem gelado, o alho escorrido, o sal e o suco de limão.
Ligue o liquidificador na potência máxima por 10 segundos para triturar o alho.
Com o motor ainda ligado no máximo, retire a tampinha central pequena da tampa do liquidificador.
Comece a despejar o óleo em um fio fino e contínuo, sem pressa, bem no centro do redemoinho.
Conforme o óleo entra, o leite emulsiona e engrossa o molho. Quando o redemoinho sumir e o creme travar as lâminas formando um barulho surdo, pare imediatamente de colocar óleo.
Desligue o aparelho, misture o cheiro-verde com uma colher e passe para uma molheira. Guarde na geladeira para ficar ainda mais firme.