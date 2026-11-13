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Molho coringa de lanchonete para petiscos e jantar: passo a passo que fica pronto em 2 minutos

Receita fica ótima com pães, saladas e massas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 11:00

Molho de alho
Molho de alho Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Aprenda a fazer em casa aquele molho de alho aveludado de lanchonete em menos de um minuto, sem usar ovos crus e sem deixar o gosto ardido na boca. O segredo está em usar leite bem gelado no lugar do ovo e dar uma rápida fervida no alho para deixar o sabor suave, garantindo um creme firme que combina com sanduíches, batatas e carnes.

Aprenda a fazer um molho de alho coringa

Descasque os dentes de alho, corte ao meio e retire o miolo verde. Coloque em uma xícara com 2 colheres de água e leve ao micro-ondas por 1 minuto para tirar o ardor forte. Escorra a água. por Imagem gerada por inteligência artificial
No liquidificador, coloque o leite bem gelado, o alho escorrido, o sal e o suco de limão. por Imagem gerada por inteligência artificial
Ligue o liquidificador na potência máxima por 10 segundos para triturar o alho. por Imagem gerada por inteligência artificial
Com o motor ainda ligado no máximo, retire a tampinha central pequena da tampa do liquidificador. por Imagem gerada por inteligência artificial
Comece a despejar o óleo em um fio fino e contínuo, sem pressa, bem no centro do redemoinho. por Imagem gerada por inteligência artificial
Conforme o óleo entra, o leite emulsiona e engrossa o molho. Quando o redemoinho sumir e o creme travar as lâminas formando um barulho surdo, pare imediatamente de colocar óleo. por Imagem gerada por inteligência artificial
Desligue o aparelho, misture o cheiro-verde com uma colher e passe para uma molheira. Guarde na geladeira para ficar ainda mais firme. por Imagem gerada por inteligência artificial
Guarde na geladeira para ficar ainda mais firme. por Imagem gerada por inteligência artificial
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Descasque os dentes de alho, corte ao meio e retire o miolo verde. Coloque em uma xícara com 2 colheres de água e leve ao micro-ondas por 1 minuto para tirar o ardor forte. Escorra a água. por Imagem gerada por inteligência artificial

  • Ingredientes:

100 ml de leite integral bem gelado (deixe 15 minutos no congelador antes de usar)

2 dentes de alho descascados

Suco de meio limão

Meia colher de café de sal

Óleo vegetal (soja, girassol ou milho) bem gelado até dar o ponto (cerca de 150 a 200 ml)

Cheiro-verde picadinho para finalizar (opcional)

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  • Modo de fazer:

Descasque os dentes de alho, corte ao meio e retire o miolo verde. Coloque em uma xícara com 2 colheres de água e leve ao micro-ondas por 1 minuto para tirar o ardor forte. Escorra a água.

No liquidificador, coloque o leite bem gelado, o alho escorrido, o sal e o suco de limão.

Ligue o liquidificador na potência máxima por 10 segundos para triturar o alho.

Com o motor ainda ligado no máximo, retire a tampinha central pequena da tampa do liquidificador.

Comece a despejar o óleo em um fio fino e contínuo, sem pressa, bem no centro do redemoinho.

Conforme o óleo entra, o leite emulsiona e engrossa o molho. Quando o redemoinho sumir e o creme travar as lâminas formando um barulho surdo, pare imediatamente de colocar óleo.

Desligue o aparelho, misture o cheiro-verde com uma colher e passe para uma molheira. Guarde na geladeira para ficar ainda mais firme.

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