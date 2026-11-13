HORA DO RANGO

Molho coringa de lanchonete para petiscos e jantar: passo a passo que fica pronto em 2 minutos

Receita fica ótima com pães, saladas e massas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 11:00

Molho de alho Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Aprenda a fazer em casa aquele molho de alho aveludado de lanchonete em menos de um minuto, sem usar ovos crus e sem deixar o gosto ardido na boca. O segredo está em usar leite bem gelado no lugar do ovo e dar uma rápida fervida no alho para deixar o sabor suave, garantindo um creme firme que combina com sanduíches, batatas e carnes.

Aprenda a fazer um molho de alho coringa 1 de 8

Ingredientes:

100 ml de leite integral bem gelado (deixe 15 minutos no congelador antes de usar)

2 dentes de alho descascados

Suco de meio limão

Meia colher de café de sal

Óleo vegetal (soja, girassol ou milho) bem gelado até dar o ponto (cerca de 150 a 200 ml)

Cheiro-verde picadinho para finalizar (opcional)

Modo de fazer:

Descasque os dentes de alho, corte ao meio e retire o miolo verde. Coloque em uma xícara com 2 colheres de água e leve ao micro-ondas por 1 minuto para tirar o ardor forte. Escorra a água.

No liquidificador, coloque o leite bem gelado, o alho escorrido, o sal e o suco de limão.

Ligue o liquidificador na potência máxima por 10 segundos para triturar o alho.

Com o motor ainda ligado no máximo, retire a tampinha central pequena da tampa do liquidificador.

Comece a despejar o óleo em um fio fino e contínuo, sem pressa, bem no centro do redemoinho.

Conforme o óleo entra, o leite emulsiona e engrossa o molho. Quando o redemoinho sumir e o creme travar as lâminas formando um barulho surdo, pare imediatamente de colocar óleo.