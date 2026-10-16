HORA DO RANGO

Molho de tomate para preguiçosos: como fazer uma versão caseira, saborosa e sem acidez em apenas 15 minutos

Veja como usar o sabor natural dos ingredientes para fazer uma receita perfeita

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 13:05

Molho de tomate Crédito: Imagem gerada opor inteligência artificial

Muita gente apela para o açúcar para tentar disfarçar a acidez do molho de tomate, mas isso só deixa a receita enjoativa. O molho caseiro de verdade é fresco, leve e não precisa de horas no fogão para ficar saboroso.

A doçura ideal do molho vem de forma natural com um pedaço pequeno de cenoura ralada fininha, frita junto com a cebola e o azeite. Essa base corta a acidez dos tomates sem roubar o sabor original, criando um molho perfeito para massas e pizzas em poucos minutos.

Veja como fazer molho de tomate caseiro em 15 minutos 1 de 10

Ingredientes

1 kg de tomates maduros (italiano ou débora) picados com pele e semente ou 2 latas de tomate pelado

3 colheres de sopa de azeite

3 dentes de alho amassados

1/2 cebola média picadinha

1/2 cenoura pequena ralada

Folhas frescas de manjericão

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, esquente o azeite em fogo médio e refogue a cebola com a cenoura ralada por 3 minutos até murcharem.

Adicione o alho picado e mexa por mais 1 minuto, sem deixar queimar.

Coloque os tomates picados (ou os tomates pelados amassados com a mão) e misture bem com o refogado.

Tampe a panela pela metade, abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de 12 a 15 minutos, mexendo de vez em quando para desmanchar os tomates.