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Molho de tomate para preguiçosos: como fazer uma versão caseira, saborosa e sem acidez em apenas 15 minutos

Veja como usar o sabor natural dos ingredientes para fazer uma receita perfeita

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 13:05

Molho de tomate
Molho de tomate Crédito: Imagem gerada opor inteligência artificial

Muita gente apela para o açúcar para tentar disfarçar a acidez do molho de tomate, mas isso só deixa a receita enjoativa. O molho caseiro de verdade é fresco, leve e não precisa de horas no fogão para ficar saboroso.

A doçura ideal do molho vem de forma natural com um pedaço pequeno de cenoura ralada fininha, frita junto com a cebola e o azeite. Essa base corta a acidez dos tomates sem roubar o sabor original, criando um molho perfeito para massas e pizzas em poucos minutos.

Veja como fazer molho de tomate caseiro em 15 minutos

Muita gente apela para o açúcar para tentar disfarçar a acidez do molho de tomate, mas isso só deixa a receita enjoativa. O molho caseiro de verdade é fresco, leve e não precisa de horas no fogão para ficar saboroso. por Imagem: Milton Buzon | Shutterstock
A doçura ideal do molho vem de forma natural com um pedaço pequeno de cenoura ralada fininha, frita junto com a cebola e o azeite. Essa base corta a acidez dos tomates sem roubar o sabor original, criando um molho rústico perfeito para massas e pizzas em poucos minutos. por Imagem gerada opor inteligência artificial
Ingredientes - 1 kg de tomates maduros (italiano ou débora) picados com pele e semente ou 2 latas de tomate pelado, 3 colheres de sopa de azeite, 3 dentes de alho amassados, 1/2 cebola média picadinha, 1/2 cenoura pequena ralada, Folhas frescas de manjericão, Sal e pimenta-do-reino a gosto por Imagem: Enez Selvi | Shutterstock
Modo de preparo - Em uma panela, esquente o azeite em fogo médio e refogue a cebola com a cenoura ralada por 3 minutos até murcharem. por Shutterstock
Modo de preparo - Adicione o alho picado e mexa por mais 1 minuto, sem deixar queimar. por Imagem gerada opor inteligência artificial
Modo de preparo - Coloque os tomates picados (ou os tomates pelados amassados com a mão) e misture bem com o refogado. por Imagem gerada opor inteligência artificial
Modo de preparo - Tampe a panela pela metade, abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de 12 a 15 minutos, mexendo de vez em quando para desmanchar os tomates. por Imagem gerada opor inteligência artificial
Modo de preparo - Tempere com sal e pimenta a gosto, desligue o fogo e jogue as folhas de manjericão rasgadas para soltar o cheiro e dar gosto. por Imagem gerada opor inteligência artificial
Você pode armazenar o molho em potes de vidro higienizados na geladeira.  por Imagem gerada opor inteligência artificial
Sirva como preferir.  por Imagem gerada opor inteligência artificial
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Muita gente apela para o açúcar para tentar disfarçar a acidez do molho de tomate, mas isso só deixa a receita enjoativa. O molho caseiro de verdade é fresco, leve e não precisa de horas no fogão para ficar saboroso. por Imagem: Milton Buzon | Shutterstock

Ingredientes

1 kg de tomates maduros (italiano ou débora) picados com pele e semente ou 2 latas de tomate pelado

3 colheres de sopa de azeite

3 dentes de alho amassados

1/2 cebola média picadinha

1/2 cenoura pequena ralada  

Folhas frescas de manjericão

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Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, esquente o azeite em fogo médio e refogue a cebola com a cenoura ralada por 3 minutos até murcharem.

Adicione o alho picado e mexa por mais 1 minuto, sem deixar queimar.

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Coloque os tomates picados (ou os tomates pelados amassados com a mão) e misture bem com o refogado.

Tampe a panela pela metade, abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de 12 a 15 minutos, mexendo de vez em quando para desmanchar os tomates.

Tempere com sal e pimenta a gosto, desligue o fogo e jogue as folhas de manjericão rasgadas para soltar o cheiro e dar gosto.

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