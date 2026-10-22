AMEAÇA QUE VEM DO MAR

Molusco que veio da Ásia se multiplica e ameaça hidrelétricas no Brasil: cientistas encontram quase 16 mil de espécie invasora em apenas 1 m²

Espécie invasora chegou à Amazônia, forma grandes colônias e pode entupir tubulações utilizadas na produção de energia e no abastecimento de água



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 22:22

Mexilhões-dourados podem se prender ao casco de embarcações e alcançar novos ambientes aquáticos Crédito: Ibama – Wikimedia Commons

Um pequeno molusco que chegou ao Brasil vindo da Ásia está avançando pelos rios brasileiros e preocupa cientistas. Conhecido como mexilhão-dourado, o animal consegue se multiplicar rapidamente e formar colônias com milhares de indivíduos. Em um trecho do rio Tocantins, no Pará, pesquisadores encontraram até 15.849 mexilhões por metro quadrado.

A concentração apareceu em um estudo publicado em dezembro de 2025 na revista científica Acta Limnologica Brasiliensia. Agora, outra pesquisa, divulgada em 2026, mostra que a espécie alcançou novas áreas da Amazônia, incluindo regiões próximas à ilha de Marajó.

Espécie invasora de molusco 1 de 6

Apesar do tamanho reduzido, o mexilhão-dourado representa uma ameaça para a biodiversidade e para estruturas que dependem da água. O animal se prende a tubulações, filtros e equipamentos de hidrelétricas, onde pode provocar entupimentos e obrigar as empresas a interromper operações para realizar limpezas.

Como o molusco chegou ao Brasil?

Originário do Sudeste Asiático, o mexilhão-dourado (Limnoperna fortunei) chegou à América do Sul de maneira acidental. Pesquisadores apontam que suas larvas provavelmente viajaram na água de lastro de navios cargueiros.

As embarcações utilizam essa água para manter o equilíbrio durante as viagens. Entretanto, quando descarregam o conteúdo em outro porto, podem liberar organismos que não pertencem à fauna local.

Foi assim que o molusco provavelmente alcançou a Argentina, em 1991. Alguns anos depois, já aparecia em águas brasileiras.

Desde então, a espécie se espalhou por rios e reservatórios de diferentes regiões do País. A circulação de embarcações, equipamentos de pesca e água entre ambientes favoreceu sua expansão.

Outro fator ajuda a explicar o avanço. Durante a fase larval, os mexilhões são microscópicos e podem viajar pelas correntes. Quando crescem, prendem-se a pedras, troncos, embarcações e estruturas artificiais.

Invasão chegou à Amazônia

Os primeiros registros confirmados do mexilhão-dourado na Amazônia brasileira ocorreram em 2023, no rio Tocantins. Desde então, pesquisadores acompanham o crescimento das populações.

Em outubro de 2024, uma equipe examinou três pontos do Pedral do Lourenço, formação rochosa localizada entre Marabá e Tucuruí, no Pará.

O resultado chamou a atenção. Os cientistas registraram uma média de 11.940 mexilhões por metro quadrado, com pontos que alcançaram 15.849 indivíduos.

A presença de animais de tamanhos diferentes indicou que a espécie já havia completado pelo menos um ciclo reprodutivo na região.

Posteriormente, um levantamento publicado em janeiro de 2026 na revista Actapesca ampliou os registros. Os pesquisadores identificaram colônias ao longo do rio Tocantins, além de ocorrências no rio Pará e na ilha de Marajó.

O avanço também chegou a outras partes do País. Em Pernambuco, cientistas identificaram o mexilhão-dourado no reservatório Barra do Juá, na bacia do rio Pajeú. Em 2025, encontraram exemplares em cinco pontos de amostragem.

Por que ameaça hidrelétricas?

O maior problema aparece quando milhares de mexilhões se fixam na mesma superfície. Aos poucos, os animais formam camadas compactas que dificultam a passagem da água.

Nas hidrelétricas, essas colônias podem bloquear tubulações, filtros e sistemas de captação, prejudicando equipamentos utilizados na geração de energia elétrica.

O processo recebe o nome de bioincrustação. Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o acúmulo pode exigir interrupções para manutenção e aumentar os custos operacionais.

Além das usinas, estações de abastecimento de água, sistemas de irrigação e estruturas de criação de peixes também enfrentam riscos.

Na piscicultura, por exemplo, os mexilhões podem cobrir as telas dos tanques-rede, dificultar a circulação da água e comprometer as condições de criação.

Isso não significa que todas as hidrelétricas das regiões invadidas já apresentem problemas. O risco depende da quantidade de animais e das características de cada instalação.

Molusco também ameaça peixes nativos

Os prejuízos não se limitam às tubulações. Ao ocupar grandes áreas submersas, o mexilhão-dourado disputa espaço e recursos com espécies que já vivem nos rios brasileiros.

Além disso, o animal filtra partículas presentes na água. Quando aparece em grandes quantidades, essa atividade pode alterar a disponibilidade de alimento para outros organismos e modificar o equilíbrio dos ecossistemas.

O impacto preocupa especialmente os pesquisadores da Amazônia, região que abriga uma enorme diversidade de peixes e invertebrados.

A presença de animais fora de seus ambientes naturais também provoca problemas em outros rios brasileiros. A Gazeta mostrou, por exemplo, que um predador gigante da Amazônia avançou por rios de São Paulo e colocou espécies locais em risco.

Outro desafio envolve a conservação dos ambientes aquáticos. No interior paulista, pesquisadores já identificaram problemas na qualidade da água do rio Tietê, mostrando como diferentes pressões ambientais podem comprometer a vida nos rios.

É possível acabar com a invasão?

Depois que o mexilhão-dourado estabelece grandes populações em um rio ou reservatório, eliminá-lo completamente se torna praticamente impossível com os métodos disponíveis.

Por isso, o Ibama recomenda prevenir a dispersão e monitorar as áreas onde a espécie já aparece.

Entre as medidas estão a limpeza de embarcações, o cuidado com equipamentos de pesca e o descarte adequado da água transportada entre diferentes ambientes.

Nas instalações industriais, as equipes também podem adotar filtros, limpezas e sistemas específicos para reduzir o acúmulo dos animais.

Enquanto isso, pesquisadores continuam mapeando novas ocorrências na Amazônia e no Nordeste. O objetivo é acompanhar a expansão do molusco antes que ele alcance outros ambientes e provoque novos prejuízos.