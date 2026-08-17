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Mônica Martelli se irrita com comentário de filha de Ingrid Guimarães e dá bronca na jovem

Atriz contou que se sentiu pessoalmente atingida ao ouvir Clara chamar a mãe de 'doidinha' e revelou que deu uma bronca na menina

Fernanda Varela

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 19:23

Ingrid Guimarães e Mônica Martelli Crédito: Reprodução

Mônica Martelli relembrou uma situação inusitada envolvendo Clara, filha de Ingrid Guimarães, durante uma ida ao aeroporto. A atriz contou, em entrevista para divulgar o filme Minha Melhor Amiga, que acabou se irritando ao ouvir a menina brincar que a mãe era 'doidinha' por ser desligada e perder objetos pela casa.

A história veio à tona quando Mônica conversava com Ingrid sobre o comportamento da filha. Segundo a atriz, ela ficou incomodada com o comentário e passou a defender a amiga. Ingrid, por sua vez, brincou com a situação ao recordar: 'Doida, Mônica? Eu organizo a minha casa inteira. Eu sou uma mãe super presente'.

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Mônica contou que foi ficando cada vez mais 'inflamada' durante a conversa até decidir falar diretamente com Clara. Em tom de bronca, disse à menina que a mãe era uma mulher batalhadora e, depois, admitiu ter exagerado na reação: 'Olha aqui, Clara, a sua mãe é uma batalhadora. Eu dei um coió, hein, Clara, meu amor. Desculpa, titia te ama'.

A atriz explicou que se sentiu pessoalmente atingida pelo comentário e atribuiu a reação ao seu jeito emocional. 'Eu na hora, ela me pegou, eu me senti magoada, canceriana, não acho justo. Eu organizo uma casa, eu trabalho, a Clara tá me criticando', contou.

Mônica ainda reforçou que considera Ingrid uma mulher 'guerreira' e 'batalhadora'. O episódio, porém, acabou surpreendendo a própria Clara, que aparentemente não havia entendido o motivo da bronca. Segundo a atriz, a menina contou à mãe: 'Mãe, a tia Mônica me deu bronca do nada'.