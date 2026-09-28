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Monique Evans e Cacá Werneck celebram 12 anos de relacionamento

Apresentadora reuniu memórias em publicação nas redes sociais para comemorar data especial com a DJ

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 17:52

Monique Evans e Cacá Werneck
Monique Evans e Cacá Werneck estão juntas desde 2014 Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora Monique Evans aproveitou a noite do último domingo (27) para comemorar os 12 anos de relacionamento com a DJ Cacá Werneck. Na ocasião, ela compartilhou registros fotográficos de diferentes fases da trajetória juntas, incluindo o dia em que se conheceram, cliques da cachorrinha da família e recordações do casamento. 

Na legenda da publicação, Monique não poupou declarações à esposa: "E um dia ela apareceu na minha vida. Depois daquele abraço, tudo mudou! Hoje comemoramos 12 anos juntas. Muitas fotos, muitas lembranças. A primeira foto foi do dia em que nos conhecemos… Sabe, a cada dia amo mais essa mulher! Não conseguiria viver sem ela. Que aquariana arretada!".

Monique Evans e Cacá Werneck comemoram 12 anos juntas

Monique Evans e Cacá Werneck por Reprodução/Instagram
Monique Evans e Cacá Werneck por Reprodução/Instagram
Monique Evans e Cacá Werneck por Reprodução/Instagram
Monique Evans e Cacá Werneck por Reprodução/Instagram
Monique Evans e Cacá Werneck por Reprodução/Instagram
Monique Evans e Cacá Werneck por Reprodução/Instagram
Monique Evans e Cacá Werneck por Reprodução/Instagram
Monique Evans e Cacá Werneck por Reprodução/Instagram
Monique Evans e Cacá Werneck por Reprodução/Instagram
Monique Evans e Cacá Werneck por Reprodução/Instagram
Monique Evans e Cacá Werneck por Reprodução/Instagram
Monique Evans e Cacá Werneck por Reprodução/Instagram
Monique Evans e Cacá Werneck por Reprodução/Instagram
Monique Evans e Cacá Werneck por Reprodução/Instagram
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Monique Evans e Cacá Werneck por Reprodução/Instagram

"Essa cachorrinha é a Love, pequenininha. Está fazendo 12 anos hoje também. Foi a culpada por resolvermos morar juntas. Devemos muito a ela!! Sou completamente feliz, cada dia mais apaixonada e agradecida. Feliz aniversário, meu amor. Te amo para sempre", completou Monique.

Ainda celebrando a data, a apresentadora divulgou um vídeo ao lado da cachorrinha Love e de Cacá, em que aparecem cantando parabéns para a pet.

Juntas desde 2014, Monique e Cacá enfrentaram um breve término em 2020, mas reataram cerca de um mês depois. Quatro anos mais tarde, oficializaram o compromisso na festa para mais de duzentas pessoas. A cerimônia foi realizada em um sítio localizado em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que reuniu cerca de 230 convidados.

Durante o casamento, a influenciadora Bárbara Evans conduziu a mãe até o altar. A neta de Monique, Ayla, até então com 2 anos, atuou como daminha, enquanto o sobrinho de Cacá foi o pajem.

Reconhecida por sua trajetória como atriz e apresentadora de televisão, Evans marcou época como sex symbol nas décadas de 1980 e 1990. Além de sua própria carreira artística, ela é mãe de Bárbara Evans, de 33 anos, vencedora da sexta edição de A Fazenda e influenciadora com mais de 2 milhões de seguidores.

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Monique Evans Cacá Werneck

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