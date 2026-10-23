TELEVISÃO

Monique Evelle estreia em três programas enquanto estuda negócios e tecnologia na Ásia

Investidora participa da 11ª temporada de Shark Tank Brasil, apresenta projetos sobre gestão e histórias de vida e cumpre residência de cinco meses no continente asiático

Heider Sacramento

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 15:35

Monique Evelle participa de três programas enquanto realiza residência de estudos na Ásia Crédito: Divulgação

Mesmo a milhares de quilômetros do Brasil, Monique Evelle amplia sua presença na televisão e no digital com três projetos em exibição. A investidora e fundadora da Inventivos participa da 11ª temporada de Shark Tank Brasil e integra as atrações “Gestão na Mesa” e “De Portas Abertas”, que exploram diferentes aspectos de sua trajetória profissional.

A movimentação acontece durante uma residência de cinco meses na Ásia, onde Monique se dedica a estudar comportamento de consumo, tecnologia e modelos de negócio. A experiência inclui passagens por países como China e Singapura e marca seu quinto grande ciclo de imersão em uma década.

No Shark Tank Brasil, a empresária ocupa a cadeira de investidora e avalia propostas de empreendedores que buscam recursos para desenvolver suas empresas. As apresentações colocam em pauta decisões estratégicas, potencial de crescimento e os desafios de transformar ideias em negócios.

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Já em “Gestão na Mesa”, Monique deixa o ambiente tradicional das reuniões para acompanhar a rotina de empreendedores em restaurantes de diferentes regiões de São Paulo. O programa mostra questões práticas da administração, como organização das equipes, atendimento aos clientes e decisões que influenciam os resultados. A iniciativa também inclui mentorias para discutir caminhos de desenvolvimento de cada negócio.

“Eu quis fazer uma coisa que tivesse contato com a realidade. Empreender não acontece só em uma sala de reunião ou em uma palestra. Acontece dentro do restaurante, na relação com o cliente, na gestão da equipe, nas decisões que precisam ser tomadas todos os dias”, afirma Monique.

O terceiro projeto, “De Portas Abertas”, realizado em parceria com a Salon Line, aposta em entrevistas sobre experiências pessoais e trajetórias de vida. Exibida na televisão e no YouTube, a atração amplia o repertório dos projetos ao abordar histórias que vão além do universo empresarial.

“São dois programas de aprendizados reais e um que vai fazer a gente se emocionar muito. Tem conhecimento, tem troca, mas também tem histórias que mexem com a gente”, diz a investidora.