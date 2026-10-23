Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Monique Evelle estreia em três programas enquanto estuda negócios e tecnologia na Ásia

Investidora participa da 11ª temporada de Shark Tank Brasil, apresenta projetos sobre gestão e histórias de vida e cumpre residência de cinco meses no continente asiático

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 15:35

Monique Evelle participa de três programas enquanto realiza residência de estudos na Ásia
Monique Evelle participa de três programas enquanto realiza residência de estudos na Ásia Crédito: Divulgação

Mesmo a milhares de quilômetros do Brasil, Monique Evelle amplia sua presença na televisão e no digital com três projetos em exibição. A investidora e fundadora da Inventivos participa da 11ª temporada de Shark Tank Brasil e integra as atrações “Gestão na Mesa” e “De Portas Abertas”, que exploram diferentes aspectos de sua trajetória profissional.

A movimentação acontece durante uma residência de cinco meses na Ásia, onde Monique se dedica a estudar comportamento de consumo, tecnologia e modelos de negócio. A experiência inclui passagens por países como China e Singapura e marca seu quinto grande ciclo de imersão em uma década.

No Shark Tank Brasil, a empresária ocupa a cadeira de investidora e avalia propostas de empreendedores que buscam recursos para desenvolver suas empresas. As apresentações colocam em pauta decisões estratégicas, potencial de crescimento e os desafios de transformar ideias em negócios.

Monique Evelle

Monique Evelle por Divulgação
Monique Evelle por Divulgação
Monique Evelle por Divulgação
Monique Evelle por Divulgação
Monique Evelle por Divulgação
Monique Evelle por Divulgação
Monique Evelle por Divulgação
Monique Evelle por Divulgação
1 de 8
Monique Evelle por Divulgação

Já em “Gestão na Mesa”, Monique deixa o ambiente tradicional das reuniões para acompanhar a rotina de empreendedores em restaurantes de diferentes regiões de São Paulo. O programa mostra questões práticas da administração, como organização das equipes, atendimento aos clientes e decisões que influenciam os resultados. A iniciativa também inclui mentorias para discutir caminhos de desenvolvimento de cada negócio.

“Eu quis fazer uma coisa que tivesse contato com a realidade. Empreender não acontece só em uma sala de reunião ou em uma palestra. Acontece dentro do restaurante, na relação com o cliente, na gestão da equipe, nas decisões que precisam ser tomadas todos os dias”, afirma Monique.

O terceiro projeto, “De Portas Abertas”, realizado em parceria com a Salon Line, aposta em entrevistas sobre experiências pessoais e trajetórias de vida. Exibida na televisão e no YouTube, a atração amplia o repertório dos projetos ao abordar histórias que vão além do universo empresarial.

“São dois programas de aprendizados reais e um que vai fazer a gente se emocionar muito. Tem conhecimento, tem troca, mas também tem histórias que mexem com a gente”, diz a investidora.

As três produções apresentam perspectivas complementares de sua atuação: investimento e avaliação de empresas, acompanhamento da gestão na prática e conversas sobre experiências humanas. Enquanto os programas chegam ao público brasileiro, Monique mantém os estudos na Ásia, em uma etapa voltada à compreensão de tendências de consumo e às transformações nos modelos de negócio.

Leia mais

Imagem - 'Quem Ama Cuida': cachorrinha de Pilar ajuda Adriana a desmascarar vilã e descobrir plano mortal

'Quem Ama Cuida': cachorrinha de Pilar ajuda Adriana a desmascarar vilã e descobrir plano mortal

Imagem - Camarote Salvador anuncia Vintage Culture, Mochakk e Carlinhos Brown para o Carnaval 2027

Camarote Salvador anuncia Vintage Culture, Mochakk e Carlinhos Brown para o Carnaval 2027

Imagem - Oh Polêmico grava clipe em Salvador e aposta em música para agitar o verão: 'Tarará'

Oh Polêmico grava clipe em Salvador e aposta em música para agitar o verão: 'Tarará'

Mais recentes

Imagem - Pilotos do exército brasileiro enfrentam enxames de drones e artilharia aérea: aviões fazem incursões militares avançadas no interior

Pilotos do exército brasileiro enfrentam enxames de drones e artilharia aérea: aviões fazem incursões militares avançadas no interior
Imagem - 'Quem Ama Cuida': cachorrinha de Pilar ajuda Adriana a desmascarar vilã e descobrir plano mortal

'Quem Ama Cuida': cachorrinha de Pilar ajuda Adriana a desmascarar vilã e descobrir plano mortal
Imagem - Camarote Salvador anuncia Vintage Culture, Mochakk e Carlinhos Brown para o Carnaval 2027

Camarote Salvador anuncia Vintage Culture, Mochakk e Carlinhos Brown para o Carnaval 2027