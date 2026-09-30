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Monique Evelle investe em marca baiana no ‘Shark Tank’ e revela conexão com criadores

Empresária se identificou com a trajetória de Vinícius Carmezim e Ailma, criadores da Ziê, e decidiu apostar na empresa durante o programa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 18:12

Monique Evelle investe em marca baiana no ‘Shark Tank’ e revela conexão com criadore
Monique Evelle investe em marca baiana no ‘Shark Tank’ e revela conexão com criadore Crédito: Divulgação

A participação de Monique Evelle no ‘Shark Tank Brasil’ teve um ingrediente especial: a empresária já conhecia de perto o negócio que estava diante dela. Antes mesmo de chegar ao programa, ela era cliente da Ziê, marca criada pelo baiano Vinícius Carmezim ao lado da mãe, Ailma.

O encontro acabou aproximando duas trajetórias ligadas à Bahia, identidade e construção a partir das próprias origens. Monique, que também construiu sua carreira a partir de iniciativas conectadas ao território baiano, enxergou na história da Ziê uma identificação que ia além do potencial comercial.

Monique Evelle

Monique Evelle por Divulgação
Monique Evelle por Divulgação
Monique Evelle por Divulgação
Monique Evelle por Divulgação
Monique Evelle por Divulgação
Monique Evelle por Divulgação
Monique Evelle por Divulgação
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Monique Evelle por Divulgação

A marca nasceu a partir de uma necessidade pessoal de Vinícius. Enquanto estudava na universidade, ele buscava uma mochila que representasse sua identidade como homem negro, gay e ligado às artes, mas não encontrou uma opção que correspondesse ao que procurava. A solução veio de casa.

Filho de uma costureira, Vinícius aprendeu o ofício com Ailma e os dois passaram a desenvolver as primeiras peças no próprio ateliê da família. O que começou como uma criação para uso pessoal ganhou novos clientes e, posteriormente, levou a Ziê a eventos como São Paulo Fashion Week, Semana de Moda de Milão, Afro Fashion Day e Afropunk.

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Para Monique, a trajetória da marca reúne elementos que dialogam diretamente com sua própria forma de enxergar negócios: ancestralidade, criatividade, identidade e território.

A conexão também era anterior ao reality. Vinícius já acompanhava o trabalho da empresária e tinha interesse em tê-la como investidora. No programa, os dois finalmente se encontraram e Monique decidiu investir na Ziê.

Depois das gravações, a parceria continuou. Empresária e empreendedor passaram a trabalhar nos próximos passos da empresa, que atualmente vive um processo de rebranding.

Assim, o encontro no ‘Shark Tank’ acabou sendo mais do que uma negociação entre investidora e empreendedor: reuniu duas histórias baianas que já tinham em comum a valorização das próprias raízes.

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