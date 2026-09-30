REENCONTRO

Monique Evelle investe em marca baiana no ‘Shark Tank’ e revela conexão com criadores

Empresária se identificou com a trajetória de Vinícius Carmezim e Ailma, criadores da Ziê, e decidiu apostar na empresa durante o programa

Heider Sacramento

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 18:12

Monique Evelle investe em marca baiana no ‘Shark Tank’ e revela conexão com criadore Crédito: Divulgação

A participação de Monique Evelle no ‘Shark Tank Brasil’ teve um ingrediente especial: a empresária já conhecia de perto o negócio que estava diante dela. Antes mesmo de chegar ao programa, ela era cliente da Ziê, marca criada pelo baiano Vinícius Carmezim ao lado da mãe, Ailma.

O encontro acabou aproximando duas trajetórias ligadas à Bahia, identidade e construção a partir das próprias origens. Monique, que também construiu sua carreira a partir de iniciativas conectadas ao território baiano, enxergou na história da Ziê uma identificação que ia além do potencial comercial.

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A marca nasceu a partir de uma necessidade pessoal de Vinícius. Enquanto estudava na universidade, ele buscava uma mochila que representasse sua identidade como homem negro, gay e ligado às artes, mas não encontrou uma opção que correspondesse ao que procurava. A solução veio de casa.

Filho de uma costureira, Vinícius aprendeu o ofício com Ailma e os dois passaram a desenvolver as primeiras peças no próprio ateliê da família. O que começou como uma criação para uso pessoal ganhou novos clientes e, posteriormente, levou a Ziê a eventos como São Paulo Fashion Week, Semana de Moda de Milão, Afro Fashion Day e Afropunk.

Para Monique, a trajetória da marca reúne elementos que dialogam diretamente com sua própria forma de enxergar negócios: ancestralidade, criatividade, identidade e território.

A conexão também era anterior ao reality. Vinícius já acompanhava o trabalho da empresária e tinha interesse em tê-la como investidora. No programa, os dois finalmente se encontraram e Monique decidiu investir na Ziê.

Depois das gravações, a parceria continuou. Empresária e empreendedor passaram a trabalhar nos próximos passos da empresa, que atualmente vive um processo de rebranding.