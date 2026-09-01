Monique Evelle recebe Duquesa em estreia de programa e celebra amizade: ‘Duas baianas’

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Heider Sacramento
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 20:20
Duas baianas, duas trajetórias e uma amizade que atravessa os caminhos da música, da cultura e da comunicação. É nesse clima que Monique Evelle recebe Duquesa no primeiro episódio de De Portas Abertas, programa apresentado pela comunicadora.
A escolha da rapper para abrir a atração não aconteceu por acaso. As duas já mantêm uma relação de amizade, admiração e troca há anos, muito antes de dividirem o mesmo espaço diante das câmeras. “Com a Duquesa existe uma relação de muita troca. A gente acompanha a vida uma da outra, conversa sobre as coisas boas, sobre as difíceis, sobre trabalho, sobre a vida”, conta Monique.
Para a apresentadora, o encontro ganha ainda mais significado por causa da origem compartilhada. Nascidas na Bahia, Monique e Duquesa construíram trajetórias diferentes, mas carregam referências e valores ligados ao estado. “Somos duas mulheres baianas que construíram caminhos diferentes, mas que compartilham valores, referências e uma relação muito forte com a nossa origem”, afirma.
Duquesa fala sobre carreira e arte
Durante a conversa, Duquesa também revisita a própria relação com a música e explica por que decidiu continuar na carreira artística mesmo sem ter recebido incentivo inicialmente. “Hoje eu entendo a música como meu propósito de vida. Eu gosto de fazer arte, eu gosto de estar dentro da arte”, declara a rapper.
Monique Evelle
A conexão entre as duas ainda ganhou outro capítulo recentemente. Duquesa foi responsável pelo prefácio do livro de Monique, Viagens que a gente não faz por agenda, faz por amor.
Por isso, segundo Monique, levar a artista para a estreia do programa foi uma escolha natural. “Eu queria começar com alguém que tivesse uma história comigo. E a Duquesa tem. Existe admiração pelo trabalho dela, claro, mas existe principalmente esse lugar de amizade, de cuidado e de irmandade”, explica.