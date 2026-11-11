CULTURA

Monólogo 'Enterrar Francisco' estreia no Goethe-Institut com reflexões sobre memória, família e o Vale do São Francisco

Espetáculo da Cia Acerola de Teatro celebra os três anos do coletivo com apresentações nos dias 13 e 14 de novembro, em Salvador

Kamila Macedo

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 20:13

Monólogo “Enterrar Francisco” estreia no Goethe-Institut com reflexões sobre memória, família e o Vale do São Francisco Crédito: Roama Santana

O Goethe-Institut, em Salvador, recebe nos dias 13 e 14 de novembro, às 20h, o monólogo “Enterrar Francisco”. A montagem marca a comemoração dos três anos de trajetória da Cia Acerola de Teatro e aborda temas como memória, relações familiares e identidade territorial, tendo o Vale do São Francisco como referência. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.

O papel principal fica a cargo do ator e dramaturgo Leonardo Crusoé. O texto, também escrito por ele e publicado pela Editora Javali em 2025, chega aos palcos pela primeira vez com uma montagem que propõe um mergulho intimista nas memórias, nos delírios e nas marcas territoriais de um homem diante de seu passado.

Monólogo “Enterrar Francisco” chega ao Goethe-Institut, em Salvador 1 de 5

Na trama, Leonardo Crusoé interpreta Francisco, que toma uma atitude extrema: cava a própria cova ao lado do túmulo de sua mãe. A partir dessa situação, o monólogo se desenrola entre lembranças das três irmãs, a ausência do pai e os rituais maternos, tendo como pano de fundo as crenças populares e a identidade do Vale do São Francisco.

A peça é dirigida por Terena França. Com figurino de Thiago Arreinha e cenografia de Letícia Conde, auxiliada por Miguel Gouvêa Lordello, a visualidade do espetáculo é construída inteiramente com técnicas e materiais sustentáveis, como tecelagem manual, tingimentos naturais e reaproveitamento de insumos. Elementos como terra, sementes, pratos de barro quebrados e água do rio compõem o cenário e refletem o universo dramático do personagem.

A trilha sonora, assinada por Luciano Salvador Bahia, evoca a figura materna e embala a atmosfera de reflexão sobre o que significa permanecer quando todos ao redor já partiram. Já a direção de movimento de Terena França é fundamentada nos conceitos de corpo-memória e tempo espiralar, inspirados na obra de Leda Maria Martins. A mímica corporal dramática é utilizada como base para expressar os conflitos vividos por Francisco.

Cartaz do monólogo “Enterrar Francisco” Crédito: Divulgação

SERVIÇO

Monólogo “Enterrar Francisco”

Data: 13 e 14 de novembro de 2026

Horário: 20h

Local: Goethe-Institut, Salvador (BA)

Valor: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)