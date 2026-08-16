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Montadoras chinesas disputam Gisele Bündchen, Paolla Oliveira e Bruna Marquezine, travam batalha de cifras e pagam cachês milionários que passam dos R$ 10 milhões

Mercado publicitário já representa 44% da verba do setor automotivo, segundo levantamento feito, e busca nomes de peso para aumentar vendas

  • Foto do(a) author(a) WIadmir Pinheiro

  • WIadmir Pinheiro

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 15:59

Bruna se tornou a nova embaixadora dos modelos Omoda 5 HEV e Omoda 7 PHEV e faturou R$ 10 milhões Crédito: Reprodução

As montadoras chinesas travam uma disputa milionária pela atenção dos consumidores brasileiros nos intervalos comerciais. Para fortalecer suas marcas e diferenciar modelos, empresas como GAC, Omoda & Jaecoo e BYD têm apostado em campanhas com celebridades como Paolla Oliveira, Bruna Marquezine e Gisele Bündchen. O Brasil é hoje o principal mercado externo para os carros chineses.

Com slogans como “evolução da revolução” e “sua vida em outro nível”, as fabricantes chinesas já respondem por 44% da verba publicitária do setor automotivo.

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Nos últimos dois anos, elas investiram R$ 465,4 milhões em comerciais, segundo levantamento feito pelo jornal O Globo, publicado na edição deste domingo (16), feito pela Tunad, empresa de inteligência de dados. No último ano, os gastos cresceram 22%.

As campanhas procuram associar os veículos a conceitos como conectividade, tecnologia e futuro. A tendência, segundo especialistas, é de novos aumentos nos investimentos, à medida que as fabricantes ampliam sua presença no país, abrem concessionárias e avançam na construção de fábricas.

Montadoras tradicionais também aumentam investimentos

O avanço das chinesas provocou reação entre as montadoras tradicionais, grupo formado por empresas como Volkswagen, Chevrolet, Fiat, Nissan e Hyundai.

Juntas, elas investiram R$ 593,592 milhões em publicidade nos últimos dois anos, o equivalente a 56% do total do setor. Segundo Ricardo Monteiro, sócio da Tunad, contou à publicação, os gastos dessas empresas com comerciais cresceram 36%, ritmo superior ao registrado pelas rivais chinesas BYD, GWM, Chery, Geely, Changan, Omoda e GAC.

A disputa não ocorre apenas no volume de dinheiro. As fabricantes também passaram a investir em estratégias que aproximam as marcas de personalidades conhecidas e de elementos da cultura brasileira.

Paolla Oliveira, Bruna Marquezine e cachês

A GAC escalou Paolla Oliveira para apresentar o GS3, primeiro modelo a combustão da montadora no Brasil. No comercial, o veículo é apresentado como o “SVU que faltava para mudar de vez”.

A estratégia da empresa também inclui presença no futebol, já que a GAC patrocina o Flamengo, o Maracanã e o Ninho do Urubu.

A Omoda & Jaecoo escolheu Bruna Marquezine como um dos principais rostos de sua comunicação no país. Bruna se tornou a nova embaixadora da marca e esteve presente no evento de lançamento dos modelos Omoda 5 HEV e Omoda 7 PHEV. E faturou R$ 10 milhões, segundo a coluna de Matheus Baldi da ISTOÉ.

A aposta em celebridades acompanha a expansão das marcas chinesas no Brasil e faz parte de uma disputa que vai além do preço e das especificações dos veículos.

Com mais modelos, concessionárias e investimentos industriais no país, as montadoras buscam também conquistar espaço na memória e na preferência do consumidor.

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