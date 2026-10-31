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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 31 de outubro de 2026 às 11:00
A moqueca de ovo é a receita perfeita para quem quer um almoço gostoso sem gastar com peixe ou frutos do mar. Feita em uma panela só, a receita leva ingredientes simples do dia a dia e fica pronta em cerca de 15 minutos.
Os ovos cozinham direto no caldo temperado com leite de coco e dendê, absorvendo todo o sabor do molho e ficando no ponto certo para comer com arroz branco e farofa.
Veja como fazer uma deliciosa moqueca de ovo
4 ovos
1 garrafinha (200 ml) de leite de coco
1/2 sachê de molho de tomate (ou 1 tomate picado)
1/2 cebola cortada em rodelas
1/2 pimentão cortado em rodelas
1 colher de sopa de azeite de dendê (ou azeite comum)
Sal e cheiro-verde (ou coentro) a gosto
Esquente o azeite de dendê em uma frigideira funda ou panela e refogue a cebola com o pimentão até dourarem.
Junte o molho de tomate, o leite de coco e o sal. Misture e deixe ferver por cerca de 3 minutos até o caldo engrossar um pouco.
Quebre os ovos com cuidado direto no molho quente, deixando um espaço entre eles.
Tampe a panela, abaixe o fogo e deixe cozinhar de 5 a 7 minutos, até a clara ficar firme e a gema no ponto que você mais gosta. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.