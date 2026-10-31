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Moqueca de ovo de 15 minutos: receita em uma panela só substitui o peixe e salva o almoço

Veja como transformar ingredientes básicos do dia a dia em um prato perfeito

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 11:00

Moqueca de ovo
Moqueca de ovo Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

A moqueca de ovo é a receita perfeita para quem quer um almoço gostoso sem gastar com peixe ou frutos do mar. Feita em uma panela só, a receita leva ingredientes simples do dia a dia e fica pronta em cerca de 15 minutos.

Os ovos cozinham direto no caldo temperado com leite de coco e dendê, absorvendo todo o sabor do molho e ficando no ponto certo para comer com arroz branco e farofa.

Veja como fazer uma deliciosa moqueca de ovo

A moqueca de ovo é a receita perfeita para quem quer um almoço gostoso sem gastar com peixe ou frutos do mar. Feita em uma panela só, a receita leva ingredientes simples do dia a dia e fica pronta em cerca de 15 minutos. por Imagem gerada por inteligência artificial
Os ovos cozinham direto no caldo temperado com leite de coco e dendê, absorvendo todo o sabor do molho e ficando no ponto certo para comer com arroz branco e farofa. por Imagem gerada por inteligência artificial
Ingredientes: 4 ovos, 1 garrafinha (200 ml) de leite de coco, 1/2 sachê de molho de tomate (ou 1 tomate picado), 1/2 cebola cortada em rodelas, 1/2 pimentão cortado em rodelas, 1 colher de sopa de azeite de dendê (ou azeite comum), Sal e cheiro-verde (ou coentro) a gosto por Imagem gerada por inteligência artificial
Esquente o azeite de dendê em uma frigideira funda ou panela e refogue a cebola com o pimentão até dourarem. por Imagem gerada por inteligência artificial
Junte o molho de tomate, o leite de coco e o sal. Misture e deixe ferver por cerca de 3 minutos até o caldo engrossar um pouco. por Imagem gerada por inteligência artificial
Quebre os ovos com cuidado direto no molho quente, deixando um espaço entre eles. por Imagem gerada por inteligência artificial
Tampe a panela, abaixe o fogo e deixe cozinhar de 5 a 7 minutos, até a clara ficar firme e a gema no ponto que você mais gosta.   por Imagem gerada por inteligência artificial
Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida. por Imagem gerada por inteligência artificial
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A moqueca de ovo é a receita perfeita para quem quer um almoço gostoso sem gastar com peixe ou frutos do mar. Feita em uma panela só, a receita leva ingredientes simples do dia a dia e fica pronta em cerca de 15 minutos. por Imagem gerada por inteligência artificial

  • Ingredientes

4 ovos

1 garrafinha (200 ml) de leite de coco

1/2 sachê de molho de tomate (ou 1 tomate picado)

1/2 cebola cortada em rodelas

1/2 pimentão cortado em rodelas

1 colher de sopa de azeite de dendê (ou azeite comum)

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Sal e cheiro-verde (ou coentro) a gosto

  • Modo de preparo

Esquente o azeite de dendê em uma frigideira funda ou panela e refogue a cebola com o pimentão até dourarem.

Junte o molho de tomate, o leite de coco e o sal. Misture e deixe ferver por cerca de 3 minutos até o caldo engrossar um pouco.

Quebre os ovos com cuidado direto no molho quente, deixando um espaço entre eles.

Tampe a panela, abaixe o fogo e deixe cozinhar de 5 a 7 minutos, até a clara ficar firme e a gema no ponto que você mais gosta. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.

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