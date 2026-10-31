HORA DO RANGO

Moqueca de ovo de 15 minutos: receita em uma panela só substitui o peixe e salva o almoço

Veja como transformar ingredientes básicos do dia a dia em um prato perfeito

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 11:00

Moqueca de ovo Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

A moqueca de ovo é a receita perfeita para quem quer um almoço gostoso sem gastar com peixe ou frutos do mar. Feita em uma panela só, a receita leva ingredientes simples do dia a dia e fica pronta em cerca de 15 minutos.

Os ovos cozinham direto no caldo temperado com leite de coco e dendê, absorvendo todo o sabor do molho e ficando no ponto certo para comer com arroz branco e farofa.

Veja como fazer uma deliciosa moqueca de ovo 1 de 8

Ingredientes

4 ovos

1 garrafinha (200 ml) de leite de coco

1/2 sachê de molho de tomate (ou 1 tomate picado)

1/2 cebola cortada em rodelas

1/2 pimentão cortado em rodelas

1 colher de sopa de azeite de dendê (ou azeite comum)

Sal e cheiro-verde (ou coentro) a gosto

Modo de preparo

Esquente o azeite de dendê em uma frigideira funda ou panela e refogue a cebola com o pimentão até dourarem.

Junte o molho de tomate, o leite de coco e o sal. Misture e deixe ferver por cerca de 3 minutos até o caldo engrossar um pouco.

Quebre os ovos com cuidado direto no molho quente, deixando um espaço entre eles.