HORA DO RANGO

Moqueca de sardinha em lata: receita rápida e cremosa fica pronta em 15 minutos

Refogado caprichado com leite de coco e azeite de dendê transforma o peixe em um almoço delicioso

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 11:00

Moqueca de sardinha em lata Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

A sardinha em lata deixa de ser apenas recheio de sanduíche ou torta fria para virar o ingrediente principal de uma moqueca rápida e barata. Feita em apenas uma panela, a receita resolve o almoço sem sujeira e entrega o sabor típico dos pratos de praia.

Para evitar qualquer gosto forte da conserva, o segredo está em escorrer o líquido, tirar a espinha central e temperar o peixe com limão antes de levá-lo ao fogo. Depois, basta cozinhar a sardinha por cinco minutos sobre uma cama de legumes refogados com leite de coco e azeite de dendê.

Aprenda como fazer moqueca de sardinha em lata 1 de 8

Ingredientes:

2 latas de sardinha (em óleo ou ao molho de tomate)

1 cebola média cortada em rodelas

1 tomate maduro grande em rodelas

Meio pimentão verde fatiado em tiras

Meio pimentão vermelho ou amarelo em tiras

3 dentes de alho amassados

1 garrafinha (200 ml) de leite de coco tradicional

1 colher de sopa cheia de azeite de dendê

1 colher de sopa de azeite comum para refogar

Suco de meio limão

Sal, pimenta-do-reino e coentro picado a gosto

Modo de fazer:

Abra as latas de sardinha, escorra o líquido da conserva e separe os filés com cuidado para não quebrar. Retire a espinha do meio com a ponta de uma faca e pingue o suco de limão sobre o peixe. Reserve.

Em uma panela larga de fundo grosso, aqueça o azeite comum e o azeite de dendê em fogo médio.

Doure o alho rapidamente e monte uma camada com as rodelas de cebola, os pimentões e o tomate. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Tampe a panela e deixe cozinhar por cerca de 5 minutos até que os legumes comecem a murchar e soltar água própria.

Abra a tampa e acomode os filés de sardinha por cima dos legumes, mantendo as peças inteiras.

Despeje o leite de coco por cima de tudo de maneira uniforme.

Tampe novamente e mantenha o fogo baixo por mais 5 minutos para o peixe absorver todo o tempero.