Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morando em 3 países, Kelly Key revela perrengue que enfrenta toda vez que viaja: 'O mais desafiador'

Cantora e a família mantêm casas, rotina e compromissos no Brasil, em Portugal e em Angola

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 13:21

Kelly Key
Kelly Key Crédito: Reprodução/Instagram

Kelly Key, de 43 anos, revelou um dos perrengues de manter uma vida dividida entre três países. A cantora e empresária vive entre Brasil, Portugal e Angola, onde a família mantém casas, além de compromissos, amigos e profissionais que fazem parte da rotina. Com tantas idas e vindas, uma tarefa simples acaba se tornando recorrente: fazer e desfazer as malas.

Depois de passar uma temporada no Brasil, Kelly seguiu para Angola e aproveitou o trajeto para fazer uma parada em Portugal.

Kelly Key mostra pele e shape durante treino

Kelly Key mostra pele e shape durante treino por Reprodução/Instagram
Kelly Key mostra pele e shape durante treino por Reprodução/Instagram
Kelly Key mostra pele e shape durante treino por Reprodução/Instagram
Kelly Key por Reprodução/Instagram
Kelly Key por Reprodução/Instagram
Kelly Key por Reprodução/Instagram
Kelly Key por Reprodução/Instagram
Kelly Key por Reprodução/Instagram
Kelly Key por Reprodução/Instagram
Kelly Key por Reprodução/Instagram
Kelly Key por Reprodução/Instagram
Kelly Key por Reprodução/Instagram
1 de 12
Kelly Key mostra pele e shape durante treino por Reprodução/Instagram

"Desta vez a gente experimentou um voo para o Brasil com um stop em Portugal e simplesmente amamos! Porque vocês que acompanham aqui sabem que a gente tem as nossas casinhas nestes três países, além de família, amigos, médicos, responsabilidades. Então é um tipo de voo que pra nós faz muito sentido!", contou.

A cantora explicou que conta com funcionários para ajudar com as bagagens, mas ainda assim gosta de participar de parte da organização. Segundo ela, o momento mais trabalhoso acontece justamente depois que chega ao destino. "O mais desafiador é desfazer as malas que vêm recheadas de coisas desses países que eu amo tanto!", afirmou.

"E, sim, eu gosto de desfazer as malas pelo menos nesse primeiro momento. Fico separando as coisas que vão pra ali, para aqui, os medicamentos, itens de higiene pessoal, brinquedos... e aí, no segundo momento, as minhas meninas me ajudam a organizar tudo no seu devido lugar!", explicou.

Kelly Key
Kelly Key Crédito: Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Aos 94 anos, mãe de Sérgio Mallandro revela quantos maridos já enterrou e impressiona: 'A senhora mata as pessoas?'

Aos 94 anos, mãe de Sérgio Mallandro revela quantos maridos já enterrou e impressiona: 'A senhora mata as pessoas?'

Imagem - Ex-genro de Ana Maria Braga diz que perdeu emprego após medida protetiva e desabafa: 'Um dia vão saber a verdade'

Ex-genro de Ana Maria Braga diz que perdeu emprego após medida protetiva e desabafa: 'Um dia vão saber a verdade'

Imagem - Viúva de Erasmo Carlos reage nas redes após briga por herança virar caso de polícia

Viúva de Erasmo Carlos reage nas redes após briga por herança virar caso de polícia

Tags:

Kelly key

Mais recentes

Imagem - Governos fazem alerta para que famílias guardem dinheiro vivo em casa, que cubra 72 horas de despesas, em caso de guerras, desastres ou ataques cibernéticos que derrubem bancos e aplicativos

Governos fazem alerta para que famílias guardem dinheiro vivo em casa, que cubra 72 horas de despesas, em caso de guerras, desastres ou ataques cibernéticos que derrubem bancos e aplicativos
Imagem - Ilha desaparece após anos de erosão, e hoje apenas uma escultura marca o ponto onde o mar avançou e famílias tiveram sua história perdida para sempre

Ilha desaparece após anos de erosão, e hoje apenas uma escultura marca o ponto onde o mar avançou e famílias tiveram sua história perdida para sempre
Imagem - A sorte vira o jogo: a partir de hoje (28 de agosto), estes 5 signos podem viver dias tão bons que chega a parecer injusto

A sorte vira o jogo: a partir de hoje (28 de agosto), estes 5 signos podem viver dias tão bons que chega a parecer injusto