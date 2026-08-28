FAMOSOS

Morando em 3 países, Kelly Key revela perrengue que enfrenta toda vez que viaja: 'O mais desafiador'

Cantora e a família mantêm casas, rotina e compromissos no Brasil, em Portugal e em Angola

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 13:21

Kelly Key Crédito: Reprodução/Instagram

Kelly Key, de 43 anos, revelou um dos perrengues de manter uma vida dividida entre três países. A cantora e empresária vive entre Brasil, Portugal e Angola, onde a família mantém casas, além de compromissos, amigos e profissionais que fazem parte da rotina. Com tantas idas e vindas, uma tarefa simples acaba se tornando recorrente: fazer e desfazer as malas.

Depois de passar uma temporada no Brasil, Kelly seguiu para Angola e aproveitou o trajeto para fazer uma parada em Portugal.

Kelly Key mostra pele e shape durante treino 1 de 12

"Desta vez a gente experimentou um voo para o Brasil com um stop em Portugal e simplesmente amamos! Porque vocês que acompanham aqui sabem que a gente tem as nossas casinhas nestes três países, além de família, amigos, médicos, responsabilidades. Então é um tipo de voo que pra nós faz muito sentido!", contou.

A cantora explicou que conta com funcionários para ajudar com as bagagens, mas ainda assim gosta de participar de parte da organização. Segundo ela, o momento mais trabalhoso acontece justamente depois que chega ao destino. "O mais desafiador é desfazer as malas que vêm recheadas de coisas desses países que eu amo tanto!", afirmou.

"E, sim, eu gosto de desfazer as malas pelo menos nesse primeiro momento. Fico separando as coisas que vão pra ali, para aqui, os medicamentos, itens de higiene pessoal, brinquedos... e aí, no segundo momento, as minhas meninas me ajudam a organizar tudo no seu devido lugar!", explicou.