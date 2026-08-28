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Morango do Amor versão 2.0? Aprenda a fazer o morango cravejado, receita que viralizou e mistura crocância e brigadeiro macio

Novo doce combina morango, brigadeiro de leite em pó, chocolate branco e pedacinhos de caramelo vermelho que dão crocância à cobertura

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 17:08

O morango cravejado virou sensação nas redes sociais ao combinar fruta fresca, brigadeiro cremoso e uma cobertura crocante
O morango cravejado virou sensação nas redes sociais ao combinar fruta fresca, brigadeiro cremoso e uma cobertura crocante Crédito: Reprodução

Depois da febre do morango do amor em 2025, uma nova versão do doce começou a dominar as redes sociais. O morango cravejado ganhou espaço entre confeiteiros e criadores de conteúdo nos últimos dias e já acumula vídeos com milhões de visualizações.  

A novidade mantém alguns elementos da receita que fez sucesso no ano passado: o morango inteiro e uma camada generosa de brigadeiro. A principal diferença aparece por fora. Em vez de receber uma casquinha inteira de caramelo vermelho, o doce é banhado em chocolate branco misturado com pequenos pedaços do caramelo.

Aprenda a fazer o morango cravejado, nova 'febre' da internet

Depois de montados, os morangos devem descansar sobre uma superfície antiaderente até que a cobertura de chocolate fique firme por Reprodução
A cada mordida, a receita mistura a crocância do caramelo com a cremosidade do brigadeiro e o frescor do morango por Reprodução
Diferentemente do Morango do Amor, o morango cravejado não recebe uma casquinha inteira de caramelo por fora por Reprodução
O contraste entre o chocolate branco e os pedacinhos vermelhos é uma das características que fizeram a receita chamar atenção na web por Reprodução
O chocolate branco derretido recebe os fragmentos de caramelo vermelho antes de envolver cada morango por Reprodução
Os pedacinhos de caramelo dão o efeito "cravejado" que chama atenção na cobertura do doce por Reprodução
O caramelo vermelho é preparado separadamente e, depois de endurecer, deve ser quebrado em pequenos pedaços por Reprodução
A receita começa com morangos grandes e firmes, que precisam estar bem secos antes de receber as outras camadas por Reprodução
O morango cravejado virou sensação nas redes sociais ao combinar fruta fresca, brigadeiro cremoso e uma cobertura crocante por Reprodução
O brigadeiro de leite em pó envolve todo o morango e forma a camada macia e cremosa do doce por Reprodução
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Depois de montados, os morangos devem descansar sobre uma superfície antiaderente até que a cobertura de chocolate fique firme por Reprodução

É justamente esse efeito que explica o nome. Os fragmentos vermelhos espalhados pelo chocolate lembram pequenas pedras preciosas "cravejadas" na cobertura. Além do visual, eles acrescentam crocância sem formar a camada única e rígida característica do morango do amor.  

Morango cravejado

Ingredientes

Para os morangos:

* 8 morangos grandes e firmes

Para o brigadeiro:

* 1 lata de leite condensado

* 1 caixinha de creme de leite

* 4 colheres de sopa de leite em pó

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Para o caramelo:

* 2 xícaras de açúcar

* Corante alimentício vermelho

Para finalizar:

* 400 g de chocolate branco ou cobertura fracionada branca

Como fazer

Comece lavando os morangos e, principalmente, secando muito bem cada um. A umidade pode prejudicar tanto a conservação quanto a aderência das demais camadas. Uma das receitas que viralizaram recomenda manter o cabo durante essa etapa para reduzir o risco de a fruta liberar líquido.  

Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite e o leite em pó. Cozinhe em fogo baixo, mexendo constantemente, até chegar a um ponto firme, adequado para envolver os morangos. Transfira para outro recipiente e espere esfriar completamente.

Enquanto isso, prepare o caramelo. Coloque o açúcar em uma panela e deixe derreter até formar um caramelo. Acrescente algumas gotas de corante vermelho e misture. Despeje imediatamente sobre um tapete de silicone ou outra superfície antiaderente adequada e deixe esfriar completamente.  

Quando estiver duro, quebre o caramelo em pedaços bem pequenos. Esse detalhe é importante: os fragmentos devem ficar pequenos e finos para proporcionar crocância sem formar pedaços grandes e difíceis de morder.  

Com o brigadeiro já frio, envolva cada morango com uma camada da mistura. Derreta o chocolate branco no micro-ondas, em intervalos curtos, ou em banho-maria. Misture os pedacinhos de caramelo vermelho ao chocolate.

Por último, mergulhe cada morango coberto de brigadeiro nessa mistura. Deixe o excesso escorrer e coloque os doces sobre papel-manteiga ou tapete de silicone até a cobertura firmar.

O resultado tem três texturas: a fruta fresca no centro, o brigadeiro macio ao redor e, por fora, uma camada de chocolate branco com pequenos cristais crocantes de caramelo. A receita já ganhou também versões com chocolate, maracujá e outros recheios. 

@cepejulio Morango Cravejado ?? Essa é a minha versão dessa receita viral ✨ Ingredientes?? 390g Leite condensado (1 lata) 200g Creme de leite (1 caixinha) 400g Morangos 100g Açúcar (½ xícara) Corante em gel vermelho 300g Chocolate branco ou cobertura. #morangocravejado #receita #confeitaria #bombom #morango ♬ som original - Julio Cepe

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