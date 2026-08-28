RECEITA

Morango do Amor versão 2.0? Aprenda a fazer o morango cravejado, receita que viralizou e mistura crocância e brigadeiro macio

Novo doce combina morango, brigadeiro de leite em pó, chocolate branco e pedacinhos de caramelo vermelho que dão crocância à cobertura

Fernanda Varela

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 17:08

O morango cravejado virou sensação nas redes sociais ao combinar fruta fresca, brigadeiro cremoso e uma cobertura crocante Crédito: Reprodução

Depois da febre do morango do amor em 2025, uma nova versão do doce começou a dominar as redes sociais. O morango cravejado ganhou espaço entre confeiteiros e criadores de conteúdo nos últimos dias e já acumula vídeos com milhões de visualizações.

A novidade mantém alguns elementos da receita que fez sucesso no ano passado: o morango inteiro e uma camada generosa de brigadeiro. A principal diferença aparece por fora. Em vez de receber uma casquinha inteira de caramelo vermelho, o doce é banhado em chocolate branco misturado com pequenos pedaços do caramelo.

Aprenda a fazer o morango cravejado, nova 'febre' da internet 1 de 10

É justamente esse efeito que explica o nome. Os fragmentos vermelhos espalhados pelo chocolate lembram pequenas pedras preciosas "cravejadas" na cobertura. Além do visual, eles acrescentam crocância sem formar a camada única e rígida característica do morango do amor.

Morango cravejado

Ingredientes

Para os morangos:

* 8 morangos grandes e firmes

Para o brigadeiro:

* 1 lata de leite condensado

* 1 caixinha de creme de leite

* 4 colheres de sopa de leite em pó

Para o caramelo:

* 2 xícaras de açúcar

* Corante alimentício vermelho

Para finalizar:

* 400 g de chocolate branco ou cobertura fracionada branca

Como fazer

Comece lavando os morangos e, principalmente, secando muito bem cada um. A umidade pode prejudicar tanto a conservação quanto a aderência das demais camadas. Uma das receitas que viralizaram recomenda manter o cabo durante essa etapa para reduzir o risco de a fruta liberar líquido.

Em uma panela, coloque o leite condensado, o creme de leite e o leite em pó. Cozinhe em fogo baixo, mexendo constantemente, até chegar a um ponto firme, adequado para envolver os morangos. Transfira para outro recipiente e espere esfriar completamente.

Enquanto isso, prepare o caramelo. Coloque o açúcar em uma panela e deixe derreter até formar um caramelo. Acrescente algumas gotas de corante vermelho e misture. Despeje imediatamente sobre um tapete de silicone ou outra superfície antiaderente adequada e deixe esfriar completamente.

Quando estiver duro, quebre o caramelo em pedaços bem pequenos. Esse detalhe é importante: os fragmentos devem ficar pequenos e finos para proporcionar crocância sem formar pedaços grandes e difíceis de morder.

Com o brigadeiro já frio, envolva cada morango com uma camada da mistura. Derreta o chocolate branco no micro-ondas, em intervalos curtos, ou em banho-maria. Misture os pedacinhos de caramelo vermelho ao chocolate.

Por último, mergulhe cada morango coberto de brigadeiro nessa mistura. Deixe o excesso escorrer e coloque os doces sobre papel-manteiga ou tapete de silicone até a cobertura firmar.