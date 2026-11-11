Mordida de cachorro, spray no rosto e cárcere: entenda processo de ex-funcionária contra Kylie Jenner

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 09:58
Kylie Jenner foi parar nos tribunais dos Estados Unidos após uma ação movida por sua ex-empregada doméstica Dinora Carolina Cabria Amaya. A funcionária, que prestava serviços na mansão da influenciadora em Los Angeles, acusa a empresária de descaso na guarda de seu cachorro, violações trabalhistas e cárcere privado. As informações foram divulgadas pela revista Rolling Stone e pelo site TMZ.
Kylie Jenner
Segundo a denúncia, Dinora foi trancada dentro de um armário da casa por mais de uma hora. Ela afirma nos autos que começou a ter uma crise de pânico e gritou por ajuda, mas Kylie teria rido da situação e feito piadas do lado de fora em vez de abrir a porta.
A ação reúne outros relatos de acidentes dentro do imóvel. Em outubro do ano passado, a ex-funcionária teria sido mordida por um cachorro de Kylie enquanto limpava o canil. Pouco tempo depois, um frasco de spray de pimenta disparou contra o seu rosto quando ela organizava uma gaveta. A mulher diz que fazia tarefas pesadas mesmo com machucada, não recebia pagamento por horas extras nem os custos com transporte entre os imóveis da família.
A demissão ocorreu em fevereiro deste ano, logo depois que a empregada questionou sobre a forma como era tratada, já que outra funcionária recebia reembolso pelas viagens a trabalho. Em resposta enviada ao TMZ, o advogado de Kylie, Michael Rhodes, classificou as queixas como mentirosas e afirmou que o mesmo escritório de advocacia já tentou processar a jovem antes usando a imprensa para pressionar por acordos: "Fica claro que esse advogado pretende usar a exposição na mídia para tentar obter uma compensação financeira indevida. [...] Não nos deixaremos intimidar".