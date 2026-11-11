POLÊMICA

Mordida de cachorro, spray no rosto e cárcere: entenda processo de ex-funcionária contra Kylie Jenner

Mulher afirma que empresária debochou dela durante uma crise de pânico enquanto estava trancada

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 09:58

Kylie Jenner Crédito: Reprodução/Instagram

Kylie Jenner foi parar nos tribunais dos Estados Unidos após uma ação movida por sua ex-empregada doméstica Dinora Carolina Cabria Amaya. A funcionária, que prestava serviços na mansão da influenciadora em Los Angeles, acusa a empresária de descaso na guarda de seu cachorro, violações trabalhistas e cárcere privado. As informações foram divulgadas pela revista Rolling Stone e pelo site TMZ.

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Segundo a denúncia, Dinora foi trancada dentro de um armário da casa por mais de uma hora. Ela afirma nos autos que começou a ter uma crise de pânico e gritou por ajuda, mas Kylie teria rido da situação e feito piadas do lado de fora em vez de abrir a porta.

A ação reúne outros relatos de acidentes dentro do imóvel. Em outubro do ano passado, a ex-funcionária teria sido mordida por um cachorro de Kylie enquanto limpava o canil. Pouco tempo depois, um frasco de spray de pimenta disparou contra o seu rosto quando ela organizava uma gaveta. A mulher diz que fazia tarefas pesadas mesmo com machucada, não recebia pagamento por horas extras nem os custos com transporte entre os imóveis da família.