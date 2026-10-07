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Mordomo de ‘Quem Ama Cuida’, Guilherme Piva, vive em cobertura na Zona Sul do Rio, com décor minimalista e vista para o Morro Dois Irmãos

Assinada pelos arquitetos Carolina Nigri, Gabriel Borsoi e Gustavo Cerri, do escritório Casa 108, que trabalharam durante mais de 10 anos, a cobertura tem estilo clean

Felipe Sena

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 15:35

Guilherme Piva vive numa cobertura de 280m² na Gávea Crédito: Reprodução | Instagram

Na novela das nove da TV Globo, “Quem Ama Cuida”, vive num quartinho na mansão da família Brandão. Na vida real quem interpreta o personagem, o ator Guilherme Piva, mora numa cobertura de 280m² na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O ator nomeou o imóvel como Cobertura Dois Irmãos por causa da vista para o Morro Dois Irmãos, mas ainda como uma forma de homenagem a André Piva, seu irmão e arquiteto renomado, que participou da escolha da cobertura, mas morreu em 2020 antes de ver o projeto pronto.

Assinada pelos arquitetos Carolina Nigri, Gabriel Borsoi e Gustavo Cerri, do escritório Casa 108, que trabalharam durante mais de 10 anos, a cobertura tem estilo clean. O imóvel tem ainda uma ampla sala integrada à paisagem, pé-direito alto e minimalismo na decoração. A área externa ainda tem piscina e churrasqueira. Veja fotos: