Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morre a artista plástica Yayoi Kusama, a 'rainha das bolinhas', aos 97 anos

Vanguardista viveu décadas em hospital psiquiátrico no Japão e produziu até os últimos dias

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 07:46

Yayoi Kusama, artista japonesa famosa por bolinhas
Yayoi Kusama, artista japonesa famosa por bolinhas Crédito: Reprodução/Instagram

A artista plástica japonesa Yayoi Kusama morreu aos 97 anos em um hospital de Tóquio. A informação foi confirmada por sua equipe por meio de um comunicado oficial publicado em sua página nesta quarta-feira (26). O falecimento ocorreu no último dia 14 de agosto, e a causa da morte não foi divulgada.

Yayoi Kusama, artista japonesa famosa por bolinhas

Yayoi Kusama, artista japonesa famosa por bolinhas por Reprodução/Instagram
Yayoi Kusama, artista japonesa famosa por bolinhas por Reprodução/Instagram
Em 2023, uma escultura de Yayoi Kusama foi instalada em frente à Maison Louis Vuitton, em Paris, com a loja coberta de bolinhas coloridas por AFP/Chesnot via Getty Images/BBC News Brasil
Yayoi Kusama, artista japonesa famosa por bolinhas por Reprodução/Instagram
A nudez nas obras de Yayoi Kusama provocava críticas no Japão, seu país natal por NY Daily News via Getty Images/BBC News Brasil
Yayoi Kusama, artista japonesa famosa por bolinhas por Reprodução/Instagram
Yayoi Kusama, artista japonesa famosa por bolinhas por Reprodução/Instagram
Yayoi Kusama, artista japonesa famosa por bolinhas por Reprodução/Instagram
Yayoi Kusama, artista japonesa famosa por bolinhas por Reprodução/Instagram
Yayoi Kusama, artista japonesa famosa por bolinhas por Reprodução/Instagram
Yayoi Kusama, artista japonesa famosa por bolinhas por Reprodução/Instagram
Yayoi Kusama, artista japonesa famosa por bolinhas por Reprodução/Instagram
Yayoi Kusama, artista japonesa famosa por bolinhas por Reprodução/Instagram
Yayoi Kusama, artista japonesa famosa por bolinhas por Reprodução/Instagram
Yayoi Kusama, artista japonesa famosa por bolinhas por Reprodução/Instagram
Yayoi Kusama, artista japonesa famosa por bolinhas por Reprodução/Instagram
Yayoi Kusama com uma das bolsas customizadas para a Louis Vuitton por Divulgação
Yayoi Kusama, artista japonesa famosa por bolinhas por Reprodução/Instagram
1 de 18
Yayoi Kusama, artista japonesa famosa por bolinhas por Reprodução/Instagram

Considerada uma das mentes mais brilhantes e originais da arte contemporânea, Kusama transformou alucinações visuais que tinha desde a infância, caracterizadas por luzes, flores e pontos infinitos, em pinturas, esculturas e instalações. Apelidada de "rainha das bolinhas", a artista criou marcos visuais reverenciados mundialmente, como suas emblemáticas abóboras gigantes com estampas de poá e os Infinity Mirror Rooms (Salas do Espelho Infinito).

"Ela continuou a pintar até seus últimos dias, sem nunca abandonar o pincel, e prosseguiu sua exploração do amor e da alma eterna", declarou a equipe em comunicado de despedida.

Leia mais

Imagem - Lore Improta e Léo Santana celebram 3 meses do filho caçula com tema inusitado; veja fotos

Lore Improta e Léo Santana celebram 3 meses do filho caçula com tema inusitado; veja fotos

Imagem - Não sabe o que comer no café? Crepioca de banana e aveia fica macia, saudável e pronta em 10 minutos

Não sabe o que comer no café? Crepioca de banana e aveia fica macia, saudável e pronta em 10 minutos

Imagem - Fazenda de narrador famoso tem mais de 100 hectares, vinhedos premiados, produção de azeite e criação de cavalos de raça

Fazenda de narrador famoso tem mais de 100 hectares, vinhedos premiados, produção de azeite e criação de cavalos de raça

Após uma passagem marcante pelos Estados Unidos nas décadas de 1950 e 1960, período em que participou do efervescente cenário vanguardista nova-iorquino, influenciou nomes da pop art como Andy Warhol e militou contra conflitos armados, a criadora retornou ao Japão na década de 1970. Tratando de questões de saúde mental de forma aberta, Kusama decidiu se internar voluntariamente em uma instituição psiquiátrica em 1977, onde morou por décadas e de onde saía diariamente para trabalhar em seu estúdio.

No Brasil, Yayoi Kusama construiu uma conexão sólida com o público. Em 2014, a exposição Obsessão Infinita arrastou multidões a museus de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, acumulando filas de várias horas. Além disso, desde 2023, o Instituto Inhotim, em Minas Gerais, conta com um pavilhão permanente exclusivamente dedicado às instalações imersivas da artista.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Morre Tim Curry, ator que brilhou em Esqueceram de Mim, It e Rocky Horror Picture Show

Dolly Parton morre aos 80 anos; família confirma morte da lenda da música country

Morre o jornalista João Garcia, aos 77 anos, após complicações de doença inflamatória

Homem que recebeu última refeição no corredor da morte, escapou da execução oito vezes e passou a vida preso morre aos 101 anos

Morre Frank Beard, da banda ZZ Top, aos 77 anos

Tags:

Artista Morre Luto Yayoi Kusama

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda faz manda aviso para 3 signos nesta quinta-feira (27): nem todo elogio vem de quem realmente torce por você

Anjo da Guarda faz manda aviso para 3 signos nesta quinta-feira (27): nem todo elogio vem de quem realmente torce por você
Imagem - Sessão da Tarde hoje (27/08): veja qual filme vai passar na TV Globo

Sessão da Tarde hoje (27/08): veja qual filme vai passar na TV Globo
Imagem - Fazenda de Leonardo tem mais de mil hectares, 5 mil cabeças de gado, praia artificial e capela particular

Fazenda de Leonardo tem mais de mil hectares, 5 mil cabeças de gado, praia artificial e capela particular