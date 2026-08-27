LUTO

Morre a artista plástica Yayoi Kusama, a 'rainha das bolinhas', aos 97 anos

Vanguardista viveu décadas em hospital psiquiátrico no Japão e produziu até os últimos dias

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 07:46

Yayoi Kusama, artista japonesa famosa por bolinhas Crédito: Reprodução/Instagram

A artista plástica japonesa Yayoi Kusama morreu aos 97 anos em um hospital de Tóquio. A informação foi confirmada por sua equipe por meio de um comunicado oficial publicado em sua página nesta quarta-feira (26). O falecimento ocorreu no último dia 14 de agosto, e a causa da morte não foi divulgada.

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Considerada uma das mentes mais brilhantes e originais da arte contemporânea, Kusama transformou alucinações visuais que tinha desde a infância, caracterizadas por luzes, flores e pontos infinitos, em pinturas, esculturas e instalações. Apelidada de "rainha das bolinhas", a artista criou marcos visuais reverenciados mundialmente, como suas emblemáticas abóboras gigantes com estampas de poá e os Infinity Mirror Rooms (Salas do Espelho Infinito).

"Ela continuou a pintar até seus últimos dias, sem nunca abandonar o pincel, e prosseguiu sua exploração do amor e da alma eterna", declarou a equipe em comunicado de despedida.

Após uma passagem marcante pelos Estados Unidos nas décadas de 1950 e 1960, período em que participou do efervescente cenário vanguardista nova-iorquino, influenciou nomes da pop art como Andy Warhol e militou contra conflitos armados, a criadora retornou ao Japão na década de 1970. Tratando de questões de saúde mental de forma aberta, Kusama decidiu se internar voluntariamente em uma instituição psiquiátrica em 1977, onde morou por décadas e de onde saía diariamente para trabalhar em seu estúdio.