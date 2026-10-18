Morre a atriz Lua Blanco, a eterna Roberta de 'Rebelde', aos 39 anos

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de outubro de 2026 às 13:55
Lua Blanco
Na nota de despedida, a família explicou que a cantora passou os últimos dias cercada de perto pelo amor de amigos e parentes. O comunicado afirma que a artista partiu em paz e com a fé plena. Os irmãos aproveitaram o anúncio para pedir respeito e privacidade durante o período de luto e agradeceram o carinho contínuo dos fãs.
A triste notícia mobilizou rapidamente a internet e antigos companheiros de trabalho. Sophia Abrahão, que dividiu o protagonismo do fenômeno teen com a cantora, prestou solidariedade nos comentários da publicação familiar. "Recebam todo o meu amor", escreveu a atriz, unindo-se a diversas outras celebridades que deixaram mensagens de apoio.
Nascida em São Paulo, em março de 1987, Lua Maria Blanco respirava arte desde criança. Filha do músico Billy Blanco Jr e da musicista Maria Claudia Blanco, ela cresceu em uma casa musical ao lado de cinco irmãos. Embora o sucesso arrebatador tenha vindo com a banda e a novela 'Rebelde', a brasileira construiu um currículo extenso como atriz, cantora, compositora e escritora.
Na televisão, ela mostrou sua versatilidade passeando por diferentes emissoras. Lua integrou o elenco de novelas da TV Globo, como 'A Força do Querer' (2017), 'Malhação' (2009) e 'Três Irmãs' (2008), além de atuar em 'Pecado Mortal' (2013), na Record. A artista também deixou sua marca no público infantil ao comandar a apresentação da 'TV Globinho'.
Leia comunicado na íntegra
"Queridos amigos e seguidores
É com muita tristeza que informamos o falecimento da nossa amada irmã Lua Maria Blanco.
Ela vinha lutando contra um câncer nos últimos meses de vida, e nesse tempo ela foi completamente rodeada pelo amor da família e dos amigos que estiveram com ela a vida toda.
Ela se foi em paz, preenchida de amor e com a fé plena de que ia direto pras mãos de Deus. Ela estará conosco para sempre, nos iluminando com a sua forte luz eterna.
Peço respeito pelo nosso luto e silêncio nesse momento desafiador. Obrigado por todo carinho de sempre,
Família Blanco."