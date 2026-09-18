LUTO

Morre a atriz Stephanie Cole, famosa por viver ‘A Viúva Negra’, aos 84 anos

Stephanie se formou na Bristol Old Vic Theatre School, na Inglaterra, teve longa carreira, com experiências na TV, rádio e cinema

Felipe Sena

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 16:11

Stephanie Cole Crédito: Divulgação

A atriz inglesa Stephanie Cole, conhecida por interpretar a Sra. Delphine Featherstone, conhecida como “A Viúva Negra”, na série Open All Hours (1976), morreu nesta sexta-feira (18), aos 84 anos.

O agente da atriz, John Grant, divulgou um comunicado em nome da família, confirmando a morte da atriz e citando que a artista convivia com a doença de Alzheimer há vários anos.

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"Stephanie era um talento extraordinário cuja longa e distinta carreira incluiu muitas performances icônicas no teatro e na televisão. Ela trouxe alegria a milhões de pessoas através de seus muitos papéis adorados em séries de comédia e drama. Ela também será lembrada por seu trabalho incansável em apoio a instituições de caridade voltadas à saúde mental. Neste momento extremamente difícil, a família pede gentilmente privacidade", diz a nota.