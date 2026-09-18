Morre a atriz Stephanie Cole, famosa por viver ‘A Viúva Negra’, aos 84 anos

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Felipe Sena
Publicado em 18 de setembro de 2026 às 16:11
A atriz inglesa Stephanie Cole, conhecida por interpretar a Sra. Delphine Featherstone, conhecida como “A Viúva Negra”, na série Open All Hours (1976), morreu nesta sexta-feira (18), aos 84 anos.
O agente da atriz, John Grant, divulgou um comunicado em nome da família, confirmando a morte da atriz e citando que a artista convivia com a doença de Alzheimer há vários anos.
Stephanie Cole
"Stephanie era um talento extraordinário cuja longa e distinta carreira incluiu muitas performances icônicas no teatro e na televisão. Ela trouxe alegria a milhões de pessoas através de seus muitos papéis adorados em séries de comédia e drama. Ela também será lembrada por seu trabalho incansável em apoio a instituições de caridade voltadas à saúde mental. Neste momento extremamente difícil, a família pede gentilmente privacidade", diz a nota.
Stephanie se formou na Bristol Old Vic Theatre School, na Inglaterra, teve longa carreira, com experiências na TV, rádio e cinema. Além da Sra. Delphine, um dos seus papéis mais conhecidos é a Dra. Beatrice Mason na série Tenko, na década de 1980, que narrava a vida das mulheres britânicas em Singapura após a invasão japonesa. O papel de Sra. Delphine, a Viúva Negra, voltou a ser interpretada em 2010, quando atuou em Still Open All Hours.