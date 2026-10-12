Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morre Amber Siyavus, participante do BBB 8, aos 46 anos

No elenco do reality, Siyavus ficou conhecida por episódios de choro e momentos emotivos

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 19:14

Amber Siyavus
Amber Siyavus Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Amber Siyavus, participante do Big Brother Brasil 8 dos Estados Unidos, morreu na última sexta-feira (9), aos 46 anos.

A causa da morte da ex-integrante do reality não foi divulgada. No elenco do reality, Siyavus ficou conhecida por episódios de choro e momentos emotivos.

Amber Siyavus

Amber Siyavus por Reprodução | Redes Sociais
Amber Siyavus participou do BBB 8 por Reprodução | Redes Sociais
Amber Siyavus participou do BBB 8 por Reprodução | Redes Sociais
Amber Siyavus participou do BBB 8 por Reprodução | Redes Sociais
Amber Siyavus participou do BBB 8 por Reprodução | Redes Sociais
Amber Siyavus participou do BBB 8 por Reprodução | Redes Sociais
1 de 6
Amber Siyavus por Reprodução | Redes Sociais

A apresentadora do programa, Julie Chen Moonvens, fez uma homenagem a a Siyavus nas redes sociais nesta segunda-feira (12).

"Descanse em paz, Amber. É difícil de acreditar, mas sei que você está de volta ao nosso lar eterno com o nosso Criador. Obrigada por seu coração e por sua honestidade. Vamos nos lembrar de você com muito amor", ela escreveu. Segundo o site TMZ, a filha de Siyavus, Lexi, morreu em 2018, aos 18 anos.

Tags:

Bbb big Brother Brasil

Mais recentes

Imagem - Lembra dela? Saiba por onde anda Sónia, que ficou famosa por pontapé envolvendo Marco Borges no Big Brother 1

Lembra dela? Saiba por onde anda Sónia, que ficou famosa por pontapé envolvendo Marco Borges no Big Brother 1
Imagem - Antes de morrer, ator de 'Breaking Bad' revelou ter perdido todo o dinheiro da série em suposto golpe de empresária

Antes de morrer, ator de 'Breaking Bad' revelou ter perdido todo o dinheiro da série em suposto golpe de empresária
Imagem - Youtuber Pirula reaparece pela primeira vez após AVC, com sequelas e dificuldade para falar: 'Sobrevivi'

Youtuber Pirula reaparece pela primeira vez após AVC, com sequelas e dificuldade para falar: 'Sobrevivi'