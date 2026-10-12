Morre Amber Siyavus, participante do BBB 8, aos 46 anos

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Felipe Sena
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 19:14
Amber Siyavus, participante do Big Brother Brasil 8 dos Estados Unidos, morreu na última sexta-feira (9), aos 46 anos.
A causa da morte da ex-integrante do reality não foi divulgada. No elenco do reality, Siyavus ficou conhecida por episódios de choro e momentos emotivos.
Amber Siyavus
A apresentadora do programa, Julie Chen Moonvens, fez uma homenagem a a Siyavus nas redes sociais nesta segunda-feira (12).
"Descanse em paz, Amber. É difícil de acreditar, mas sei que você está de volta ao nosso lar eterno com o nosso Criador. Obrigada por seu coração e por sua honestidade. Vamos nos lembrar de você com muito amor", ela escreveu. Segundo o site TMZ, a filha de Siyavus, Lexi, morreu em 2018, aos 18 anos.