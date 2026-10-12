LUTO

Morre Amber Siyavus, participante do Big Brother 8, aos 46 anos

No elenco do reality, Siyavus ficou conhecida por episódios de choro e momentos emotivos

Felipe Sena

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 19:14

Amber Siyavus Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Amber Siyavus, participante do Big Brother 8 dos Estados Unidos, morreu na última sexta-feira (9), aos 46 anos.

A causa da morte da ex-integrante do reality não foi divulgada. No elenco do reality, Siyavus ficou conhecida por episódios de choro e momentos emotivos.

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A apresentadora do programa, Julie Chen Moonvens, fez uma homenagem a a Siyavus nas redes sociais nesta segunda-feira (12).