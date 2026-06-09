LUTO

Morre Anthony Guidera, ator de O Poderoso Chefão 3 e Armageddon, aos 65 anos

Artista estava internado desde maio após sofrer um ataque cardíaco em casa

Fernanda Varela

Publicado em 9 de junho de 2026 às 18:16

Anthony Guidera Crédito: Reprodução

O ator Anthony Guidera, conhecido por participações em filmes como O Poderoso Chefão Parte III e Armageddon, morreu aos 65 anos em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A informação foi confirmada pela família. Segundo a esposa do artista, os aparelhos que o mantinham vivo foram desligados no último sábado (6), após semanas de internação.

Anthony Guidera 1 de 6

Guidera estava hospitalizado desde 11 de maio, quando sofreu um ataque cardíaco em casa. Desde então, permanecia sob cuidados médicos.

Anthony Guidera iniciou a carreira como modelo e ator de teatro antes de conquistar espaço em Hollywood no início dos anos 1990. Um de seus primeiros trabalhos de destaque no cinema foi em O Poderoso Chefão Parte III, dirigido por Francis Ford Coppola, no qual interpretou um dos guarda-costas da família Corleone.

Ao longo da carreira, também participou de diversas séries de televisão e produções cinematográficas. Em 1995, ganhou maior projeção ao integrar o elenco de A Experiência.

Uma das cenas mais lembradas do longa envolve o personagem de Guidera e a personagem interpretada por Natasha Henstridge. O momento ficou marcado pelo desfecho inesperado e acabou sendo reconhecido no MTV Movie Awards de 1996.

Além de A Experiência, o ator também participou de Armageddon, ampliando sua presença em produções de grande sucesso comercial.