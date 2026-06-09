Morre Anthony Guidera, ator de O Poderoso Chefão 3 e Armageddon, aos 65 anos

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Fernanda Varela
Publicado em 9 de junho de 2026 às 18:16
O ator Anthony Guidera, conhecido por participações em filmes como O Poderoso Chefão Parte III e Armageddon, morreu aos 65 anos em Los Angeles, nos Estados Unidos.
A informação foi confirmada pela família. Segundo a esposa do artista, os aparelhos que o mantinham vivo foram desligados no último sábado (6), após semanas de internação.
Anthony Guidera
Guidera estava hospitalizado desde 11 de maio, quando sofreu um ataque cardíaco em casa. Desde então, permanecia sob cuidados médicos.
Anthony Guidera iniciou a carreira como modelo e ator de teatro antes de conquistar espaço em Hollywood no início dos anos 1990. Um de seus primeiros trabalhos de destaque no cinema foi em O Poderoso Chefão Parte III, dirigido por Francis Ford Coppola, no qual interpretou um dos guarda-costas da família Corleone.
Ao longo da carreira, também participou de diversas séries de televisão e produções cinematográficas. Em 1995, ganhou maior projeção ao integrar o elenco de A Experiência.
Uma das cenas mais lembradas do longa envolve o personagem de Guidera e a personagem interpretada por Natasha Henstridge. O momento ficou marcado pelo desfecho inesperado e acabou sendo reconhecido no MTV Movie Awards de 1996.
Além de A Experiência, o ator também participou de Armageddon, ampliando sua presença em produções de grande sucesso comercial.
Até o momento, a família não divulgou detalhes sobre cerimônias de despedida.