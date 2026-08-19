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Morre Antônio Calixto, conhecido por interpretar Junior Lima em cover de Sandy & Júnior

Artista estava internado em São Paulo após um quadro grave de pneumonia e morreu nesta quarta-feira (19)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 20:45

Antônio Calixto
Antônio Calixto interpretava Junior Lima no cover oficial de Sandy & Júnior Crédito: Reprodução

Antônio Calixto, conhecido por interpretar Junior Lima no cover oficial de Sandy & Júnior, morreu nesta quarta-feira (19), em São Paulo. O artista estava internado há meses após ser diagnosticado com um quadro grave de pneumonia.

Segundo a produtora Quarto Sinal, responsável pela administração dos shows de Calixto, o artista morreu em decorrência de complicações da doença. O quadro evoluiu para uma fístula no esôfago, exigindo uma série de tratamentos durante o período de internação.

Calixto dividia os palcos com Natiare Azevedo, que interpretava Sandy no projeto. A dupla conquistou fãs ao reproduzir apresentações e momentos marcantes da carreira de Sandy & Júnior.

Antônio Calixto

Antônio Calixto interpretava Junior Lima no cover oficial de Sandy & Júnior por Reprodução
Antônio Calixto interpretava Junior Lima no cover oficial de Sandy & Júnior por Reprodução
Antônio Calixto interpretava Junior Lima no cover oficial de Sandy & Júnior por Reprodução
Antônio Calixto interpretava Junior Lima no cover oficial de Sandy & Júnior por Reprodução
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Antônio Calixto interpretava Junior Lima no cover oficial de Sandy & Júnior por Reprodução

A relação do artista com Junior Lima começou ainda na infância. Em 2020, ele participou do documentário Sandy e Junior: A História, no qual contou como surgiu a admiração pelo cantor. “Eu era cover do Junior desde pequeno, fazia as brincadeiras de imitá-lo, pegava escova da minha mãe para cantar”, relembrou no filme.

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Calixto também explicou que não tinha a intenção de ser uma cópia do artista que admirava. “Eu não quero parecer o Júnior, eu quero representar meu ídolo”, afirmou.

Nas redes sociais, Natiare e a Quarto Sinal lamentaram a morte e relembraram a trajetória do artista, que dedicou parte da vida a manter viva a memória da dupla que marcou gerações.

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