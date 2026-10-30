LUTO

Morre aos 30 anos Matheus Sabbá, ator de filme premiado com Rodrigo Santoro

Artista amazonense também se destacou no teatro musical e na ópera; morte foi confirmada pela Secretaria de Cultura do Amazonas, mas a causa não foi divulgada

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 09:51

Matheus Sabbá Crédito: Reprodução/Instagram

O ator e diretor teatral Matheus Sabbá morreu aos 30 anos, na quarta-feira (28). A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas (SEC-AM), que publicou uma nota de pesar nas redes sociais nesta quinta-feira (29). A causa do falecimento não foi divulgada.

Natural do Amazonas, Matheus construiu uma carreira nas artes cênicas, com trabalhos no teatro musical, na ópera e no cinema. Ele também integrou o elenco de "O Último Azul", drama dirigido por Gabriel Mascaro e estrelado por Denise Weinberg e Rodrigo Santoro.

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Lançado em 2025, o longa conquistou o Grande Prêmio do Júri no Festival de Berlim daquele ano. A produção foi filmada na Amazônia e marcou a participação do artista amazonense nas telas.

Trajetória no teatro e na ópera

Matheus também teve uma atuação importante na cena cultural do Amazonas. Formado em teatro pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), participou de diferentes edições do Festival Amazonas de Ópera (FAO) e de produções natalinas promovidas pelo governo estadual.

Entre seus trabalhos como diretor, está o musical "A Caixa Mágica do Natal", montagem reconhecida com premiações no Cenym e no Prêmio Brasil Musical.

Em 2026, ele assinou a direção de cena da ópera "Onheama", de João Guilherme Ripper, apresentada no Festival Internacional de Música de Santa Catarina (Femusc). No ano anterior, também participou do evento como assistente de direção na montagem de "Madama Butterfly".

A morte do artista provocou manifestações de pesar de colegas e instituições culturais. O ator Adanilo, conhecido pelo filme "O Rio do Desejo", lamentou a perda nas redes sociais. "Hoje perdi um amigo querido, um dos caras mais alto astral e divertido que já conheci. Você vai fazer muita falta, irmão. Muita luz na sua passagem", escreveu.

A cantora amazonense Cella também prestou homenagem ao amigo e destacou sua contribuição para a cultura local. "Matheus revolucionou o teatro no Amazonas e deixou uma marca que ninguém nunca vai apagar", declarou.

A Federação de Teatro do Amazonas (Fetam) divulgou uma nota lamentando a morte do artista: "Com uma trajetória marcada pelo talento e pela dedicação às artes cênicas, Matheus deixa um legado significativo para o teatro amazônida, sendo uma importante referência ao Teatro Musical no Amazonas".