LUTO

Morre aos 43 anos o influenciador e repórter Arilson Cantanhede; ele fez alerta antes da morte

Arilson Cantanhede havia colocado pontes de safena após descobrir obstrução nas artérias e chegou a alertar seguidores sobre a importância de não ignorar sintomas cardíacos

Fernanda Varela

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 16:05

Arilson Cantanhede Crédito: Reprodução

Arilson Cantanhede, embaixador e repórter do Rio Carnaval, morreu aos 43 anos nesta segunda-feira (28), no Rio de Janeiro. A morte foi confirmada pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa), que lamentou a perda do profissional.

“A diretoria da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa) lamenta profundamente o falecimento de Arilson Cantanhede, embaixador (2025) e repórter do Rio Carnaval. Aos amigos e familiares de Arilson, os nossos mais sinceros sentimentos”, diz a nota.

Informações sobre velório e sepultamento também não foram informadas.

Arilson Cantanhede 1 de 5

Em junho deste ano, Arilson contou aos seguidores que havia precisado passar por uma cirurgia cardíaca de grande porte após a descoberta de uma obstrução nas artérias. No procedimento, foram colocadas pontes de safena.

Na ocasião, ele usou as redes sociais para alertar sobre sintomas relacionados a problemas cardíacos e pediu que os seguidores não ignorassem os sinais do corpo. Arilson também contou que a insistência de sua médica havia sido fundamental para que procurasse atendimento.

Já no mês seguinte, com liberação médica, ele retomou a participação em eventos ligados ao Carnaval.

Arilson esteve em quadra um dia antes de morrer

A morte aconteceu um dia depois de Arilson participar de mais um evento do Carnaval carioca. Na madrugada de domingo (27), ele esteve na quadra do Império Serrano para acompanhar a final da disputa de samba-enredo. “Sua partida precoce nos causa profunda tristeza e deixa uma lacuna entre aqueles que compartilhavam com ele o amor pelo carnaval”, lamentou a escola.

A Portela também prestou homenagem ao repórter. “Arilson conquistou todos com seu sorriso, alegria, carinho e energia contagiante. Sua presença deixará uma saudade enorme em nossos corações”, publicou a agremiação.

A Unidos de Padre Miguel destacou a ligação de Arilson com o samba e o carinho pela escola. “Apaixonado pelo Boi Vermelho e sambista de alma, Arilson deixa um legado de carinho, alegria e amor pelo samba”, afirmou.