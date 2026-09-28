Morre aos 43 anos o influenciador e repórter Arilson Cantanhede; ele fez alerta antes da morte

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Fernanda Varela
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 16:05
Arilson Cantanhede, embaixador e repórter do Rio Carnaval, morreu aos 43 anos nesta segunda-feira (28), no Rio de Janeiro. A morte foi confirmada pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa), que lamentou a perda do profissional.
“A diretoria da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa) lamenta profundamente o falecimento de Arilson Cantanhede, embaixador (2025) e repórter do Rio Carnaval. Aos amigos e familiares de Arilson, os nossos mais sinceros sentimentos”, diz a nota.
Informações sobre velório e sepultamento também não foram informadas.
Arilson Cantanhede
Em junho deste ano, Arilson contou aos seguidores que havia precisado passar por uma cirurgia cardíaca de grande porte após a descoberta de uma obstrução nas artérias. No procedimento, foram colocadas pontes de safena.
Na ocasião, ele usou as redes sociais para alertar sobre sintomas relacionados a problemas cardíacos e pediu que os seguidores não ignorassem os sinais do corpo. Arilson também contou que a insistência de sua médica havia sido fundamental para que procurasse atendimento.
Já no mês seguinte, com liberação médica, ele retomou a participação em eventos ligados ao Carnaval.
Arilson esteve em quadra um dia antes de morrer
A morte aconteceu um dia depois de Arilson participar de mais um evento do Carnaval carioca. Na madrugada de domingo (27), ele esteve na quadra do Império Serrano para acompanhar a final da disputa de samba-enredo. “Sua partida precoce nos causa profunda tristeza e deixa uma lacuna entre aqueles que compartilhavam com ele o amor pelo carnaval”, lamentou a escola.
A Portela também prestou homenagem ao repórter. “Arilson conquistou todos com seu sorriso, alegria, carinho e energia contagiante. Sua presença deixará uma saudade enorme em nossos corações”, publicou a agremiação.
A Unidos de Padre Miguel destacou a ligação de Arilson com o samba e o carinho pela escola. “Apaixonado pelo Boi Vermelho e sambista de alma, Arilson deixa um legado de carinho, alegria e amor pelo samba”, afirmou.
Além da atuação no Carnaval, Arilson trabalhava como modelista de uma marca feminina. Ele estava havia dois anos como repórter do Rio Carnaval e reunia mais de 50 mil seguidores nas redes sociais.