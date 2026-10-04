LUTO

Morre aos 45 anos Patrícia Costa, musa da Inocentes de Belford Roxo

Sambista teve a partida comunicada pela própria diretoria da agremiação fluminense

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 08:54

Morre Patrícia Costa, musa da Inocentes de Belford Roxo, aos 45 anos Crédito: Reprodução/Instagram

Uma das figuras mais queridas dos ensaios e desfiles da Inocentes de Belford Roxo faleceu aos 45 anos. Patrícia Costa, que defendia o posto de musa comunitária da agremiação, teve a morte confirmada em comunicado oficial divulgado pelas redes sociais da agremiação. Detalhes a respeito do quadro de saúde ou a causa do óbito ainda não foram revelados.

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Em pronunciamento oficial, a escola fez questão de homenagear a ligação de Patrícia com a comunidade. A diretoria da azul, vermelha e branca enfatizou o orgulho com que a sambista defendia o pavilhão nos ensaios e desfiles, marcada pelo carisma, elegância e dedicação com os componentes ao longo dos anos.

A notícia gerou forte comoção entre agremiações vizinhas do Grande Rio. Representantes da Unidos da Ponte, sediada no município vizinho de São João de Meriti, emitiram uma declaração conjunta de solidariedade para apoiar amigos, familiares e integrantes da coirmã da Baixada Fluminense.