LUTO

Morre aos 74 anos atriz que participou de novela da Globo em 2020

Pilly Calvin morreu no Rio Grande do Sul e deixou uma trajetória marcada por trabalhos no teatro, cinema e televisão; causa da morte não foi divulgada

Fernanda Varela

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 13:04

Pilly Calvin participou da novela Salve-se Quem Puder Crédito: Reprodução

A atriz Pilly Calvin, que participou da novela 'Salve-se Quem Puder', da TV Globo, morreu aos 74 anos, na segunda-feira (19), em Santa Cruz do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Com mais de cinco décadas de carreira, a artista construiu uma trajetória dedicada às artes cênicas e também atuou na formação de novos profissionais do teatro.

Nascida em Valência, na Espanha, Pilly chegou ao Brasil ainda criança e cresceu em Santa Cruz do Sul, município localizado na região do Vale do Rio Pardo. Foi na cidade gaúcha que estabeleceu parte importante de sua história pessoal e profissional.

Pilly Calvin 1 de 6

Ao longo da carreira, a atriz participou de produções teatrais e cinematográficas, além de conquistar espaço na televisão. Entre os trabalhos mais conhecidos está sua participação em 'Salve-se Quem Puder', novela exibida pela Globo a partir de 2020.

A atuação de Pilly, no entanto, não ficou restrita às câmeras e aos palcos. Ela também se dedicou à formação de atores, contribuindo para o desenvolvimento de novos talentos ao longo de mais de 50 anos de atividade artística.

O velório da atriz acontece nesta terça-feira (20), em Santa Cruz do Sul, cidade onde passou a infância. Após a despedida, o corpo será encaminhado para cremação no município de Venâncio Aires, também no Rio Grande do Sul.