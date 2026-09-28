LUTO

Morre aos 79 anos pai de Bruno Gagliasso após 20 dias internado

Paulo César Pereira Marques estava internado havia cerca de 20 dias e sofreu um AVC durante o período no hospital

Heider Sacramento

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 20:40

Morre Paulo César Pereira Marques, pai de Bruno Gagliasso Crédito: Reprodução

Paulo César Pereira Marques, pai do ator Bruno Gagliasso, morreu aos 79 anos nesta segunda-feira (28), no Rio de Janeiro. Segundo informações divulgadas pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, ele estava internado havia cerca de 20 dias no Hospital Samaritano Barra.

Durante a internação, Paulo César sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e passou por duas cirurgias cardíacas. Ele morreu no CTI da unidade hospitalar.

O velório está previsto para acontecer nesta terça-feira (29), em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Bruno já falou publicamente sobre a relação próxima com o pai. Em participação no Altas Horas, em 2015, o ator destacou o apoio que recebeu dele e do outro pai ao longo da vida. “Tenho dois grandes pais, que me apoiam em tudo desde moleque. Sou realmente um privilegiado”, declarou na ocasião.

Paulo César também teve influência em uma das paixões de Bruno: a relação com a natureza. Segundo o ator, os passeios que fazia com o pai durante a infância ajudaram a construir esse vínculo.