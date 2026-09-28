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Morre aos 79 anos pai de Bruno Gagliasso após 20 dias internado

Paulo César Pereira Marques estava internado havia cerca de 20 dias e sofreu um AVC durante o período no hospital

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 20:40

Morre Paulo César Pereira Marques, pai de Bruno Gagliasso
Morre Paulo César Pereira Marques, pai de Bruno Gagliasso Crédito: Reprodução

Paulo César Pereira Marques, pai do ator Bruno Gagliasso, morreu aos 79 anos nesta segunda-feira (28), no Rio de Janeiro. Segundo informações divulgadas pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, ele estava internado havia cerca de 20 dias no Hospital Samaritano Barra.

Durante a internação, Paulo César sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e passou por duas cirurgias cardíacas. Ele morreu no CTI da unidade hospitalar.

Bruno Gagliasso

Ator Bruno Gagliasso por Reproduçaõ | Instagram
Ator Bruno Gagliasso por Reproduçaõ | Instagram
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Ator Bruno Gagliasso por Reproduçaõ | Instagram

O velório está previsto para acontecer nesta terça-feira (29), em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Bruno já falou publicamente sobre a relação próxima com o pai. Em participação no Altas Horas, em 2015, o ator destacou o apoio que recebeu dele e do outro pai ao longo da vida. “Tenho dois grandes pais, que me apoiam em tudo desde moleque. Sou realmente um privilegiado”, declarou na ocasião.

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Paulo César também teve influência em uma das paixões de Bruno: a relação com a natureza. Segundo o ator, os passeios que fazia com o pai durante a infância ajudaram a construir esse vínculo.

A morte de Paulo César acontece em um momento de despedida para a família, que deve realizar o velório nesta terça-feira no Rio.

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