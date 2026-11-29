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Giuliana Mancini
Publicado em 29 de novembro de 2026 às 13:10
Morreu neste domingo (29), aos 84 anos, o dublador brasileiro Pádua Moreira, conhecido por dar voz a personagens marcantes do cinema e da animação, como Darth Vader, da franquia "Star Wars", Zazu, de "O Rei Leão", e Lotso, de "Toy Story 3". A notícia foi divulgada pela página Dublapédia Brasil. Até o momento, a causa da morte não foi informada.
Natural de Maceió, em Alagoas, Pádua também atuava como ator, locutor e diretor de dublagem. Ele iniciou a carreira na área em 1972 e construiu uma trajetória de mais de cinco décadas, trabalhando em diferentes estúdios e participando de produções que marcaram gerações de espectadores.
Alguns dos personagens dublados por Pádua Moreira
Entre seus trabalhos mais conhecidos, está Zazu, o pássaro conselheiro de Mufasa e Simba na animação original de "O Rei Leão", lançada em 1994. Na Disney, também interpretou Razoul, chefe da guarda de Agrabah em "Aladdin", e Mustafa, o maître de "Ratatouille". Em "Toy Story 3", emprestou a voz ao urso Lotso, um dos antagonistas da história.
Dublador também marcou presença em 'Star Wars' e 'Batman'
No universo de "Star Wars", Pádua Moreira deu voz a Darth Vader em diferentes produções e também interpretou o Imperador Palpatine, conhecido como Darth Sidious. Sua participação na franquia foi além da atuação: ele dirigiu a dublagem brasileira dos filmes "A Ameaça Fantasma" (1999), "Ataque dos Clones" (2002) e "A Vingança dos Sith" (2005).
O artista também dublou Alfred Pennyworth, o mordomo de Bruce Wayne, em produções de Batman, além de Balin, da trilogia "O Hobbit", e do Barão Vladimir Harkonnen, em "Duna" e "Duna: Parte Dois".
Outros personagens de sua carreira incluem Tug, de "Irmão Urso", e Vovô Pabbie, de "Frozen: Uma Aventura Congelante" e sua sequência. Pádua também emprestou a voz ao ator Michael Caine em produções audiovisuais.
Nas redes sociais, fãs lamentaram a morte do artista e destacaram a importância de seu trabalho para a dublagem brasileira. Uma das homenagens recordou uma frase de Michael Caine que ganhou destaque na versão dublada: "Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo".