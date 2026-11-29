LUTO

Morre aos 84 anos Pádua Moreira, dublador de Darth Vader e personagens de Batman, O Rei Leão e Duna

Natural de Maceió, artista iniciou a carreira na década de 1970 e também deu voz a personagens de 'Aladdin', 'Ratatouille' e produções de Batman

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 13:10

Pádua Moreira Crédito: Reprodução

Morreu neste domingo (29), aos 84 anos, o dublador brasileiro Pádua Moreira, conhecido por dar voz a personagens marcantes do cinema e da animação, como Darth Vader, da franquia "Star Wars", Zazu, de "O Rei Leão", e Lotso, de "Toy Story 3". A notícia foi divulgada pela página Dublapédia Brasil. Até o momento, a causa da morte não foi informada.

Natural de Maceió, em Alagoas, Pádua também atuava como ator, locutor e diretor de dublagem. Ele iniciou a carreira na área em 1972 e construiu uma trajetória de mais de cinco décadas, trabalhando em diferentes estúdios e participando de produções que marcaram gerações de espectadores.

Alguns dos personagens dublados por Pádua Moreira 1 de 14

Entre seus trabalhos mais conhecidos, está Zazu, o pássaro conselheiro de Mufasa e Simba na animação original de "O Rei Leão", lançada em 1994. Na Disney, também interpretou Razoul, chefe da guarda de Agrabah em "Aladdin", e Mustafa, o maître de "Ratatouille". Em "Toy Story 3", emprestou a voz ao urso Lotso, um dos antagonistas da história.

Dublador também marcou presença em 'Star Wars' e 'Batman'

No universo de "Star Wars", Pádua Moreira deu voz a Darth Vader em diferentes produções e também interpretou o Imperador Palpatine, conhecido como Darth Sidious. Sua participação na franquia foi além da atuação: ele dirigiu a dublagem brasileira dos filmes "A Ameaça Fantasma" (1999), "Ataque dos Clones" (2002) e "A Vingança dos Sith" (2005).

O artista também dublou Alfred Pennyworth, o mordomo de Bruce Wayne, em produções de Batman, além de Balin, da trilogia "O Hobbit", e do Barão Vladimir Harkonnen, em "Duna" e "Duna: Parte Dois".

Outros personagens de sua carreira incluem Tug, de "Irmão Urso", e Vovô Pabbie, de "Frozen: Uma Aventura Congelante" e sua sequência. Pádua também emprestou a voz ao ator Michael Caine em produções audiovisuais.