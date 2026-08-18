LUTO

Morre aos 98 anos Laura Cardoso, ícone da dramaturgia e uma das maiores atrizes do Brasil

Atriz deixa duas filhas e uma carreira histórica na TV, marcada por mais de sete décadas de sucessos e personagens inesquecíveis

Heider Sacramento

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 05:35

Laura Cardoso marcou gerações e construiu uma das carreiras mais longevas da TV Crédito: Divulgação

A atriz Laura Cardoso morreu aos 98 anos, às 23h24 desta segunda-feira (17), de causas naturais, em sua casa, em São Paulo. Ícone absoluto da televisão brasileira, ela construiu uma das carreiras mais longevas e respeitadas do país, atravessando gerações e consolidando seu nome como referência na dramaturgia.

"Nossa grande estrela se despediu de nós. Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso", publicou o perfil da atriz no Instagram administrada pelo bisneto da atriz, Fernando Faria.

Laura Cardoso 1 de 25

Nascida em São Paulo, em 1927, Laura iniciou a carreira ainda na década de 1940, no rádio, antes mesmo da consolidação da televisão no Brasil. Foi pioneira nos teleteatros da antiga TV Tupi e, ao longo dos anos, acumulou mais de 100 trabalhos, com destaque para mais de 60 novelas.

Com uma trajetória marcada pela versatilidade, a atriz transitou por diferentes emissoras, como Tupi, Record, Bandeirantes e, principalmente, a TV Globo, onde se consolidou nacionalmente com papéis de grande impacto.

Ao longo da vida pessoal, Laura foi casada com o ator e diretor Fernando Balleroni, com quem teve duas filhas, Fátima e Fernanda. A atriz também viveu uma tragédia familiar: perdeu um filho ainda recém-nascido, episódio que marcou profundamente sua história fora das telas.

Dona de uma atuação intensa e naturalista, Laura Cardoso construiu personagens que atravessaram décadas e continuam vivos na memória do público. Entre seus trabalhos mais marcantes estão novelas como A Viagem, Chocolate com Pimenta, Mulheres de Areia e O Cravo e a Rosa, além de participações em diversas outras produções de sucesso.

Sua presença na televisão era sinônimo de entrega e consistência. Mesmo em papéis menores, frequentemente roubava a cena e se tornava um dos destaques das tramas.

Ao longo das décadas, acumulou prêmios importantes e homenagens pelo conjunto da obra, sendo reconhecida como uma das artistas que ajudaram a construir a história da teledramaturgia brasileira.

Nos últimos anos, a atriz enfrentava um quadro de saúde fragilizado, o que levou ao afastamento gradual dos trabalhos. Ainda assim, permanecia como referência absoluta para novas gerações de atores.