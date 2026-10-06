LUTO

Morre artista plástico Juarez Machado, pioneiro do desenho de humor na televisão brasileira, aos 85 anos

Nascido em Joinville, no Norte de Santa Catarina, o artista é considerado um dos mais bem-sucedidos artistas brasileiros

Felipe Sena

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 21:04

Juarez Machado Crédito: Reprodução | UFSC

O artista plástico Juarez Machado, de 85 anos, morreu nesta terça-feira (6) em Vassoura, no interior do Rio de Janeiro.

O comunicado foi feito pelo Instituto Internacional Juarez Machado (IIJM), que destacou que Juarez “construiu uma trajetória de reconhecimento internacional, marcada pela pintura, ilustração, cenografia e outras linguagens artísticas”. A causa da morte não foi divulgada.

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Nascido em Joinville, no Norte de Santa Catarina, o artista é considerado um dos mais bem-sucedidos artistas brasileiros.

Juarez também foi pioneiro do desenho de humor na TV brasileira. Na década de 1970, marcou história no Fantástico, da Rede Globo, onde teve um quadro em que atuava como mímico e interagia com seus próprios desenhos.

A inauguração do Centreventos Cau Hansen, em Joinville, em 1998, mostrou ao mundo uma de suas principais obras, o mural cerâmico “O Grande Circo”, que estampa a entrada do prédio que, ao longo dos anos, se tornou um dos principais pontos turísticos da cidade.