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Morre artista plástico Juarez Machado, pioneiro do desenho de humor na televisão brasileira, aos 85 anos

Nascido em Joinville, no Norte de Santa Catarina, o artista é considerado um dos mais bem-sucedidos artistas brasileiros

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 21:04

Juarez Machado
Juarez Machado Crédito: Reprodução | UFSC

O artista plástico Juarez Machado, de 85 anos, morreu nesta terça-feira (6) em Vassoura, no interior do Rio de Janeiro.

O comunicado foi feito pelo Instituto Internacional Juarez Machado (IIJM), que destacou que Juarez “construiu uma trajetória de reconhecimento internacional, marcada pela pintura, ilustração, cenografia e outras linguagens artísticas”. A causa da morte não foi divulgada.

Juarez Machado

Artista plástico Juarez Machado por Reprodução | Instagram
Artista plástico Juarez Machado por Reprodução | Instagram
Artista plástico Juarez Machado por Reprodução | Instagram
Artista plástico Juarez Machado por Reprodução | Instagram
Artista plástico Juarez Machado por Divulgação
Artista plástico Juarez Machado por Reprodução | NSC TV
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Artista plástico Juarez Machado por Reprodução | Instagram

Nascido em Joinville, no Norte de Santa Catarina, o artista é considerado um dos mais bem-sucedidos artistas brasileiros.

Juarez também foi pioneiro do desenho de humor na TV brasileira. Na década de 1970, marcou história no Fantástico, da Rede Globo, onde teve um quadro em que atuava como mímico e interagia com seus próprios desenhos.

A inauguração do Centreventos Cau Hansen, em Joinville, em 1998, mostrou ao mundo uma de suas principais obras, o mural cerâmico “O Grande Circo”, que estampa a entrada do prédio que, ao longo dos anos, se tornou um dos principais pontos turísticos da cidade.

Ainda em sua terra natal, Juarez inaugurou, em 2014, o Instituto Internacional Juarez Machado, instituição sem fins lucrativos que se dedica à difusão da arte no Norte catarinense.

Tags:

Luto Juarez Machado

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