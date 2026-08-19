LUTO

Morre Bill Rasmussen, fundador da ESPN, aos 93 anos

Diretor esportivo criou o primeiro canal de esportes com transmissão 24 horas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 11:43

Bill Rasmussen, fundador da ESPN Crédito: Divulgação/ESPN

O empresário Bill Rasmussen, fundador da ESPN e responsável por revolucionar a transmissão esportiva ao lançar a primeira rede 24 horas do gênero, morreu nesta terça-feira (18), aos 93 anos. A confirmação foi feita pela própria emissora norte-americana. Ele faleceu em sua residência, no estado da Flórida, em decorrência de complicações provocadas pela doença de Parkinson.

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A história da gigante do entretenimento começou no fim dos anos 1970, logo após Rasmussen ser demitido do cargo de diretor de comunicação de um time de hóquei. Com uma ideia considerada arriscada para a época, ele e o filho, Scott Rasmussen, estouraram os limites do cartão de crédito e levantaram um adiantamento de US$ 9 mil para comprar o sinal de um satélite e colocar o projeto no ar.

Em 7 de setembro de 1979, entrava oficialmente no ar a Entertainment and Sports Programming Network, batizada posteriormente pela sigla ESPN. Como primeiro presidente e CEO, Bill negociou com ligas, operadoras a cabo e investidores, pavimentando o caminho que anos mais tarde transformou a marca em referência global e viabilizou transmissões históricas como o Monday Night Football, da NFL.

"Bill foi um homem extraordinário, um visionário. Simplesmente nenhum de nós estaria aqui hoje se não fosse pela paixão, pelo trabalho duro e pelo espírito empreendedor dele", declarou Jimmy Pitaro, atual presidente da ESPN.