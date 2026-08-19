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Morre Bill Rasmussen, fundador da ESPN, aos 93 anos

Diretor esportivo criou o primeiro canal de esportes com transmissão 24 horas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 11:43

Bill Rasmussen, fundador da ESPN
Bill Rasmussen, fundador da ESPN Crédito: Divulgação/ESPN

O empresário Bill Rasmussen, fundador da ESPN e responsável por revolucionar a transmissão esportiva ao lançar a primeira rede 24 horas do gênero, morreu nesta terça-feira (18), aos 93 anos. A confirmação foi feita pela própria emissora norte-americana. Ele faleceu em sua residência, no estado da Flórida, em decorrência de complicações provocadas pela doença de Parkinson.

Bill Rasmussen, fundador da ESPN

Bill Rasmussen, fundador da ESPN por Divulgação/ESPN
Estúdio B da ESPN: George Grande, à esquerda, e Bill Rasmussen durante uma chamada promocional para a 50.000ª edição do SportsCenter por Rich Arden/ESPN
Bill Rasmussen, à esquerda, e o prefeito de Bristol (EUA), Michael Werner, na cerimônia de lançamento em 1980 por Divulgação/ESPN
Bill Rasmussen, à esquerda, e Jimmy Pitaro antes de um jogo do sunday Night Baseball por Joe Faraoni/ESPN
Bill Rasmussen, fundador da ESPN por Divulgação/ESPN
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Bill Rasmussen, fundador da ESPN por Divulgação/ESPN

A história da gigante do entretenimento começou no fim dos anos 1970, logo após Rasmussen ser demitido do cargo de diretor de comunicação de um time de hóquei. Com uma ideia considerada arriscada para a época, ele e o filho, Scott Rasmussen, estouraram os limites do cartão de crédito e levantaram um adiantamento de US$ 9 mil para comprar o sinal de um satélite e colocar o projeto no ar.

Em 7 de setembro de 1979, entrava oficialmente no ar a Entertainment and Sports Programming Network, batizada posteriormente pela sigla ESPN. Como primeiro presidente e CEO, Bill negociou com ligas, operadoras a cabo e investidores, pavimentando o caminho que anos mais tarde transformou a marca em referência global e viabilizou transmissões históricas como o Monday Night Football, da NFL.

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"Bill foi um homem extraordinário, um visionário. Simplesmente nenhum de nós estaria aqui hoje se não fosse pela paixão, pelo trabalho duro e pelo espírito empreendedor dele", declarou Jimmy Pitaro, atual presidente da ESPN.

Após sua saída da liderança da empresa, Rasmussen dedicou décadas a palestras corporativas, novos negócios em comunicação e publicou um livro de memórias sobre o surgimento do canal. Viúvo desde 2011, ele deixa três filhos, sete netos e dois bisnetos.

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