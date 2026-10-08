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Morre cantor sertanejo aos 38 anos após infarto

Rodrigo Leal tinha o modão como uma das suas principais características de seu repertório e era conhecida na cena musical capixaba

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 18:10

Rodrigo Leal Gramelich
Rodrigo Leal Gramelich Crédito: Reprodução | Instagram

O cantor sertanejo Rodrigo Leal Gramelich morreu aos 38 anos após sofrer um infarto na terça-feira (6), em casa, na Serra, no Espírito Santo, quando passou mal. A informação foi divulgada no perfil do Instagram do cantor.

O velório aconteceu nesta quarta-feira (7), no Cemitério Jardim da Paz, onde também foi realizado o sepultamento. A despedida estava prevista para começar às 13h, com o enterro marcado para às 17h. O cantor deixa três filhos.

Rodrigo Leal Gramelich

Cantor Rodrigo Leal Gramelich por Reprodução | Instagram
Cantor Rodrigo Leal Gramelich por Reprodução | Instagram
Cantor Rodrigo Leal Gramelich por Reprodução | Instagram
Cantor Rodrigo Leal Gramelich por Reprodução | Instagram
Cantor Rodrigo Leal Gramelich por Reprodução | Instagram
Cantor Rodrigo Leal Gramelich por Reprodução | Instagram
Cantor Rodrigo Leal Gramelich por Reprodução | Instagram
Cantor Rodrigo Leal Gramelich por Reprodução | Instagram
Cantor Rodrigo Leal Gramelich por Reprodução | Instagram
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Cantor Rodrigo Leal Gramelich por Reprodução | Instagram

“Com profundo pesar, comunicamos o falecimento de nosso colega Rodrigo Leal. Sua dedicação e companheirismo deixarão saudades”, dizia trecho do comunicado divulgado no perfil do cantor.

Rodrigo era conhecido na cena musical capixaba por apresentações de moda e sertanejo, e costumava compartilhar registros de shows e reunia mais de 5 mil seguidores.

Vários amigos e admiradores do artista deixaram mensagens se despedindo e prestando apoio na publicação sobre a morte do cantor.

"Que notícia triste. Rodrigo era sinônimo de alegria. Que Deus possa confortar o coração de toda família e amigos. Meus Sentindo e um forte abraço", disse uma. "Meu irmão, você nos deixou, mas o seu legado nunca morrerá dentro de nós. Te amo", declarou um amigo próximo. "Grande músico e um dos caras mais gente boa desse mundo, descanse em paz", desejou um terceiro.

Rodrigo Leal tinha o modão como uma das suas principais características de seu repertório. O cantor compartilhava vídeos de suas apresentações nas redes sociais e mantinha contato com fãs pelas redes sociais.

Ao longo da carreira, fez apresentações na região e construiu trajetória ligada ao sertanejo tradicional. Alguns registros dos shows mostram o artista interpretando músicas do gênero.

Tags:

Cantor Sertanejo Luto

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