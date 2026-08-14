LUTO

Morre Chelo Rodríguez, atriz de 'A Usurpadora' e 'Rafaela', aos 84 anos

Estrela da versão original do folhetim clássico em 1971, artista faleceu em Caracas após complicações de saúde

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 13:02

A atriz Chelo Rodriguez Crédito: Divulgação

A atriz espanhola radicada na Venezuela Chelo Rodríguez morreu aos 84 anos, em Caracas. A notícia do falecimento foi confirmada pela imprensa local na noite de quinta-feira (13). Reconhecida como um dos grandes nomes da televisão hispânica, a artista enfrentava um quadro de esclerose lateral amiotrófica (ELA) há dez anos e, nos últimos meses, também realizava tratamento contra um câncer.

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Nascida na região da Galícia, na Espanha, Consuelo Rodríguez Álvarez mudou-se para a capital venezuelana ainda jovem, onde despontou primeiro como modelo antes de migrar para a atuação. Ela construiu uma carreira consolidada em folhetins clássicos, estrelando produções históricas como 'Rafaela' (1977), 'María del Mar' (1978), 'La Revancha' (1989) e 'Engañada' (2003).

Um de seus papéis mais lembrados foi a personagem Verónica na versão pioneira de 'A Usurpadora', exibida em 1971 pela emissora RCTV, trama que inspirou o remake mexicano dos anos 1990 estrelado por Gabriela Spanic. Na narrativa original, a personagem de Chelo correspondia à secretária da fábrica que se envolvia amorosamente com o galã Carlos Daniel.