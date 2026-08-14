Morre Chelo Rodríguez, atriz de 'A Usurpadora' e 'Rafaela', aos 84 anos

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de agosto de 2026 às 13:02
A atriz espanhola radicada na Venezuela Chelo Rodríguez morreu aos 84 anos, em Caracas. A notícia do falecimento foi confirmada pela imprensa local na noite de quinta-feira (13). Reconhecida como um dos grandes nomes da televisão hispânica, a artista enfrentava um quadro de esclerose lateral amiotrófica (ELA) há dez anos e, nos últimos meses, também realizava tratamento contra um câncer.
A atriz Chelo Rodriguez
Nascida na região da Galícia, na Espanha, Consuelo Rodríguez Álvarez mudou-se para a capital venezuelana ainda jovem, onde despontou primeiro como modelo antes de migrar para a atuação. Ela construiu uma carreira consolidada em folhetins clássicos, estrelando produções históricas como 'Rafaela' (1977), 'María del Mar' (1978), 'La Revancha' (1989) e 'Engañada' (2003).
Um de seus papéis mais lembrados foi a personagem Verónica na versão pioneira de 'A Usurpadora', exibida em 1971 pela emissora RCTV, trama que inspirou o remake mexicano dos anos 1990 estrelado por Gabriela Spanic. Na narrativa original, a personagem de Chelo correspondia à secretária da fábrica que se envolvia amorosamente com o galã Carlos Daniel.
Afastada na última década por conta do avanço gradual da ELA, a veterana vinha enfrentando maiores limitações físicas. No primeiro semestre deste ano, ao compartilhar que estava em acompanhamento oncológico em um centro médico especializado, Chelo chegou a mandar uma mensagem positiva ao público: "Sei que vou superar isso".