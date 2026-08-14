Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morre Chelo Rodríguez, atriz de 'A Usurpadora' e 'Rafaela', aos 84 anos

Estrela da versão original do folhetim clássico em 1971, artista faleceu em Caracas após complicações de saúde

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 13:02

A atriz Chelo Rodriguez   Crédito: Divulgação

A atriz espanhola radicada na Venezuela Chelo Rodríguez morreu aos 84 anos, em Caracas. A notícia do falecimento foi confirmada pela imprensa local na noite de quinta-feira (13). Reconhecida como um dos grandes nomes da televisão hispânica, a artista enfrentava um quadro de esclerose lateral amiotrófica (ELA) há dez anos e, nos últimos meses, também realizava tratamento contra um câncer.

A atriz Chelo Rodriguez

Chelo Rodriguez fez sucesso nas novelas venezuelanas 'A Usurpadora' (1971) e 'María del Mar' (1978) por Divulgação
Chelo Rodriguez fez sucesso nas novelas venezuelanas 'A Usurpadora' (1971) e 'María del Mar' (1978) por Divulgação
Chelo Rodriguez fez sucesso nas novelas venezuelanas 'A Usurpadora' (1971) e 'María del Mar' (1978) por Divulgação
Chelo Rodriguez fez sucesso nas novelas venezuelanas 'A Usurpadora' (1971) e 'María del Mar' (1978) por Divulgação
Chelo Rodriguez fez sucesso nas novelas venezuelanas 'A Usurpadora' (1971) e 'María del Mar' (1978) por Divulgação
Chelo Rodriguez fez sucesso nas novelas venezuelanas 'A Usurpadora' (1971) e 'María del Mar' (1978) por Divulgação
Versão original de 'A Usurpadora' foi produzida na Venezuela e contava com a atruz Marina Baura nos papéis das gêmeas Alicia Estévez e Rosalba Bracho por Reprodução/Instagram
Chelo Rodriguez fez sucesso nas novelas venezuelanas 'A Usurpadora' (1971) e 'María del Mar' (1978) por Divulgação
1 de 8
Chelo Rodriguez fez sucesso nas novelas venezuelanas 'A Usurpadora' (1971) e 'María del Mar' (1978) por Divulgação

Nascida na região da Galícia, na Espanha, Consuelo Rodríguez Álvarez mudou-se para a capital venezuelana ainda jovem, onde despontou primeiro como modelo antes de migrar para a atuação. Ela construiu uma carreira consolidada em folhetins clássicos, estrelando produções históricas como 'Rafaela' (1977), 'María del Mar' (1978), 'La Revancha' (1989) e 'Engañada' (2003).

LEIA MAIS SOBRE O CASO

A Fazenda 17: Confira as polêmicas envolvendo Gabriela Spanic, estrela de 'A Usurpadora'

Agressão, calote e ameaça: Paola Bracho em 'A Usurpadora', Gabriela Spanic é acusada de crimes no Brasil

Gaby Spanic em ‘A Fazenda 7’? Equipe da estrela de ‘A Usurpadora’ revela contrato

Atriz de A Usurpadora e Maria do Bairro morre aos 56 anos

Morre a atriz mexicana Queta Lavat, sucesso em 'Rebelde' e 'A Usurpadora'

Um de seus papéis mais lembrados foi a personagem Verónica na versão pioneira de 'A Usurpadora', exibida em 1971 pela emissora RCTV, trama que inspirou o remake mexicano dos anos 1990 estrelado por Gabriela Spanic. Na narrativa original, a personagem de Chelo correspondia à secretária da fábrica que se envolvia amorosamente com o galã Carlos Daniel.

Afastada na última década por conta do avanço gradual da ELA, a veterana vinha enfrentando maiores limitações físicas. No primeiro semestre deste ano, ao compartilhar que estava em acompanhamento oncológico em um centro médico especializado, Chelo chegou a mandar uma mensagem positiva ao público: "Sei que vou superar isso". 

Leia mais

Imagem - Casal formado em novela, Filipe Bragança e Ramille aproveitam férias em resort paradisíaco na Bahia

Casal formado em novela, Filipe Bragança e Ramille aproveitam férias em resort paradisíaco na Bahia

Imagem - Wagner Moura revela motivo inusitado para não ir buscar prêmio em Cannes: 'Fiquei com vergonha'

Wagner Moura revela motivo inusitado para não ir buscar prêmio em Cannes: 'Fiquei com vergonha'

Imagem - Sem camisa na Índia, Fran Gil impressiona com novo shape após perder 35 kg

Sem camisa na Índia, Fran Gil impressiona com novo shape após perder 35 kg

Tags:

Morre Luto Atriz A Usurpadora Chelo Rodriguez

Mais recentes

Imagem - Fiuk revela crise financeira e diz que cansou de poupar Fábio Jr. e Cleo

Fiuk revela crise financeira e diz que cansou de poupar Fábio Jr. e Cleo
Imagem - Vem amor? 4 signos podem viver momentos especiais hoje (16 de agosto)

Vem amor? 4 signos podem viver momentos especiais hoje (16 de agosto)
Imagem - 4 signos podem chegar ao limite e precisarão tomar cuidado com conflitos nos próximos dias

4 signos podem chegar ao limite e precisarão tomar cuidado com conflitos nos próximos dias