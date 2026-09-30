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Morre Cidinha Moraes, vocalista da banda católica Vida Reluz, aos 60 anos

A artista, que estava internada, faleceu em São José dos Campos (SP)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 07:47

Cantora católica Cidinha Moraes
Cantora católica Cidinha Moraes Crédito: Reprodução/Instagram

Morreu nesta segunda-feira (28), em São José dos Campos, interior de São Paulo, a cantora Cidinha Moraes, aos 60 anos. A artista, que marcou época como fundadora e cantora da tradicional banda católica Vida Reluz, vinha enfrentando problemas de saúde decorrentes de um quadro de hepatite C.

O anúncio oficial do falecimento foi feito na terça-feira (29) pelas redes sociais da própria banda. Maria Aparecida de Moraes havia completado 60 anos no último dia 7 de setembro, mas teve uma piora recente em seu estado de saúde. Diante da gravidade da internação, a banda já havia convocado os fiéis para uma corrente de orações no fim de semana anterior.

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Em um comunicado emocionado, os companheiros de palco definiram a colega como um marco que atravessou gerações, destacando seu carisma em sucessos conhecidos pelo público católico. Os familiares também publicaram uma mensagem aberta aos fãs, expressando gratidão pelo carinho recebido e pedindo serenidade para enfrentar o luto.

O grupo Vida Reluz soma mais de 650 mil ouvintes mensais no streaming, com músicas que se tornaram tradicionais em paróquias de todo o país. Além disso, a artista mantinha um contato próximo com o público através das redes sociais, onde acumulava milhares de admiradores de sua caminhada religiosa.

As últimas homenagens à cantora foram organizadas na Sala 6 da Urbam, na cidade paulista. O sepultamento aconteceu na tarde de terça-feira (29), no Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, reunindo parentes, amigos próximos e admiradores para a despedida final.

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Tags:

Música Morre Morte Igreja Católica Luto Católico Cidinha Moraes

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