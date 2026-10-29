LUTO

Morre Dedeco, youtuber de futebol, aos 33 anos

Famoso pelos vídeos de futebol no videogame, influenciador se casou no mês passado

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 07:31

Dedeco, youtuber de futebol Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O youtuber André Luiz Berbett Pinheiro Lopes, conhecido na internet como Dedeco, morreu nesta quarta-feira (28), aos 33 anos. Ele tinha mais de 1 milhão de inscritos em seu canal, onde jogava e comentava partidas de futebol no videogame. A família não informou a causa da morte.



Morre o youtuber Dedeco 1 de 6

A notícia foi confirmada pela mulher dele, Fernanda Leite, nas redes sociais. Os dois tinham acabado de se casar em setembro. Pouco tempo depois da cerimônia, no dia 9 de outubro, o casal anunciou publicamente nas redes que Fernanda está grávida do primeiro filho. No desabafo, ela disse que está tentando encontrar forças para lidar com o momento, agradeceu o apoio dos fãs e pediu respeito ao luto da família.

A esposa do youtuber Dedeco está grávida do primeiro filho do casal 1 de 8

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Leia na íntegra:

"É com muita tristeza e o coração profundamente abalado que venho comunicar o falecimento do meu amado marido, André.

Neste momento tão difícil, estou tentando encontrar forças para lidar com essa dor tão grande. Agradeço de coração a todos que estão enviando mensagens, carinho e apoio a mim e à nossa família.

Peço compreensão e respeito neste momento de luto, pois precisamos de tempo para assimilar essa perda e nos despedir de alguém tão importante em nossas vidas.

Que Deus conforte nossos corações e nos dê forças para enfrentar essa dor. Obrigada a todos pelas orações, pelo carinho e pelo respeito.

Com profunda tristeza,

Fernanda."

O YouTuber Dedeco casou-se recentemente com Fernanda 1 de 18

Dedeco ficou muito conhecido pelos vídeos dos jogos EA Sports FC (o antigo jogo da FIFA) e eFootball (antigo PES). O público acompanhava suas partidas, em que ele montava times do zero ou controlava a carreira de um jogador virtual, como se fosse um técnico ou empresário.

O sucesso nas redes sociais chamou a atenção dos clubes. Flamenguista de coração, ele foi contratado pelo próprio time em 2020 para gravar conteúdos do jogo da empresa japonesa Konami.

Além disso, Dedeco participava com frequência de transmissões ao vivo da eBrasil, braço da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) voltado aos campeonatos de videogame. Seu trabalho mais recente com o grupo foi em agosto, durante um torneio internacional. Em nota oficial, a instituição lamentou a perda e destacou o bom humor de Dedeco nas transmissões.

Leia na íntegra:

"Manifestamos nosso profundo pesar pela notícia do falecimento do streamer @fcdedeco, parceiro do @ebrasil em inúmeras ocasiões, sendo a última a transmissão do FIFAe Continental Championship, em agosto.

Dedeco teve uma trajetória marcada pelo reconhecido profissionalismo que entregava à sua atividade, sendo voz destacada no cenário de eFootball do Brasil, além do bom humor que era sua marca registrada.