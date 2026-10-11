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Morre Edson Silva, ator das novelas Por Amor, Laços de Família e Senhora do destino

Edson esteve ainda em novelas "O Astro" (2077), "Água viva" (1980), "Sol de verão" (1982)

  • Foto do(a) author(a) WIadmir Pinheiro

  • WIadmir Pinheiro

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 21:12

Edson Silva, ator das novelas Por Amor, Laços de Família e Senhora do destino Crédito: Acervo TV Globo

O ator Edson Silva morreu aos 95 anos, neste sábado (10), no Rio de Janeiro. Conhecido por interpretar diversos personagens em novelas da TV Globo desde a década de 1960, ele também trabalhou como dublador. A causa da morte não foi divulgada.

A morte do artista foi anunciada pela amiga e também atriz Alcione Mazzeo, que publicou uma homenagem a ele nas redes sociais.

Quanto ganham as estrelas da Globo? Veja os salários

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Maju Coutinho e Poliana Abritta: Apresentadoras do Fantástico teriam salários estimados em R$ 400 mil e R$ 800 mil por mês, respectivamente por Reprodução
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Ana Maria Braga: Apresentadora do Mais Você teria ganhos estimados em R$ 2 milhões por mês por Reprodução
Marcos Mion: Comandante do Caldeirão com Mion teria salário mensal de cerca de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram @marcosmion
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Eliana: Apresentadora teria salário estimado em R$ 400 mil, podendo alcançar R$ 1,2 milhão com valores adicionais por Divulgação

"É sempre doloroso perder alguém com quem compartilhamos vários momentos, tanto na vida quanto no trabalho, mas saber que finalmente encontrou o descanso merecido traz alívio ao meu coração. Nossa amizade viverá pra sempre em minha saudade, Edson Silva! Vá em paz, amigo querido", disse ela no Instagram.

Edson esteve em várias novelas como "O Astro" (2077), "Água viva" (1980), "Sol de verão" (1982), "História de amor" (1995), "Por amor" (1997) e "Laços de família" (2000). Sua última trama foi "Senhora do destino" (2004), em que fez uma participação especial.

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