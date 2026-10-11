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Morre Edson Silva, ator das novelas Por Amor, Laços de Família e Senhora do destino

Edson esteve ainda em novelas "O Astro" (2077), "Água viva" (1980), "Sol de verão" (1982)

WIadmir Pinheiro

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 21:12

Edson Silva, ator das novelas Por Amor, Laços de Família e Senhora do destino Crédito: Acervo TV Globo

O ator Edson Silva morreu aos 95 anos, neste sábado (10), no Rio de Janeiro. Conhecido por interpretar diversos personagens em novelas da TV Globo desde a década de 1960, ele também trabalhou como dublador. A causa da morte não foi divulgada.

A morte do artista foi anunciada pela amiga e também atriz Alcione Mazzeo, que publicou uma homenagem a ele nas redes sociais.

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"É sempre doloroso perder alguém com quem compartilhamos vários momentos, tanto na vida quanto no trabalho, mas saber que finalmente encontrou o descanso merecido traz alívio ao meu coração. Nossa amizade viverá pra sempre em minha saudade, Edson Silva! Vá em paz, amigo querido", disse ela no Instagram.