LUTO

Morre Eliana Rocha, atriz de ‘Pé na Cova’ e nome do teatro brasileiro

Artista ficou conhecida por interpretar Luz Divina na série da Globo e teve uma longa trajetória no teatro; Miguel Falabella anunciou a morte nesta terça-feira (3)

Heider Sacramento

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 20:19

Eliana Rocha, atriz de Pé na Cova, morreu aos 82 anos Crédito: Reprodução

A atriz Eliana Rocha, conhecida por interpretar Luz Divina na série Pé na Cova, morreu aos 82 anos. A morte foi anunciada nesta terça-feira (3) pelo ator e diretor Miguel Falabella, que trabalhou com a artista no humorístico da TV Globo e em outros projetos.

Em uma homenagem nas redes sociais, Falabella lamentou a perda e destacou a generosidade e o talento da colega. “Foi-se Eliana Rocha. Apagou-se nossa Luz Divina, uma atriz cheia de recursos, uma colega generosa e consciente. Descanse em paz, guerreira! Obrigado por tantos momentos inesquecíveis!”, escreveu.

A causa da morte não foi divulgada. Também não há informações sobre o velório.

Eliana Rocha 1 de 4

Nascida em Santos, no litoral de São Paulo, Eliana era formada em Direito e Teatro. Além de atriz, também atuou como roteirista e construiu uma trajetória de destaque nos palcos, com trabalhos entre as décadas de 1960 e 2016.

Em 1974, participou da fundação da Royal Bexiga's Company, grupo teatral formado por jovens artistas recém-formados pela Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (USP). A companhia também teve entre seus integrantes nomes como Jandira Martini e Ney Latorraca e integrou o movimento cultural da época.

Na televisão, Eliana estreou em 1990, na novela Meu Bem, Meu Mal. Ao longo da carreira, participou de produções como Razão de Viver e Marisol, do SBT, além de Negócio da China, da Globo.

Seu trabalho de maior reconhecimento na televisão foi em Pé na Cova, série criada por Miguel Falabella. Na produção, interpretou Luz Divina, personagem que enfrentava questões relacionadas à saúde mental e tinha dificuldades para conseguir os medicamentos de que precisava.

A última participação da atriz no audiovisual foi em 2019, na série Eu, a Vó e a Boi, do Globoplay. Eliana também escreveu dois livros: uma biografia do autor Marcos Caruso e Memórias de um tempo não vivido, obra em que conta a história de sua família.

A notícia provocou manifestações de pesar entre artistas que conviveram com Eliana. O ator Diogo Vilela destacou a amizade e o talento da colega. “Poxa, uma amiga e atriz maravilhosa. Tô muito triste”, escreveu.