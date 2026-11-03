Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morre Eliana Rocha, atriz de ‘Pé na Cova’ e nome do teatro brasileiro

Artista ficou conhecida por interpretar Luz Divina na série da Globo e teve uma longa trajetória no teatro; Miguel Falabella anunciou a morte nesta terça-feira (3)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 20:19

Eliana Rocha, atriz de Pé na Cova, morreu aos 82 anos
Eliana Rocha, atriz de Pé na Cova, morreu aos 82 anos Crédito: Reprodução

A atriz Eliana Rocha, conhecida por interpretar Luz Divina na série Pé na Cova, morreu aos 82 anos. A morte foi anunciada nesta terça-feira (3) pelo ator e diretor Miguel Falabella, que trabalhou com a artista no humorístico da TV Globo e em outros projetos.

Em uma homenagem nas redes sociais, Falabella lamentou a perda e destacou a generosidade e o talento da colega. “Foi-se Eliana Rocha. Apagou-se nossa Luz Divina, uma atriz cheia de recursos, uma colega generosa e consciente. Descanse em paz, guerreira! Obrigado por tantos momentos inesquecíveis!”, escreveu.

A causa da morte não foi divulgada. Também não há informações sobre o velório.

Eliana Rocha

Eliana Rocha, atriz de Pé na Cova, morreu aos 82 anos por Reprodução
Eliana Rocha, atriz de Pé na Cova, morreu aos 82 anos por Reprodução
Eliana Rocha, atriz de Pé na Cova, morreu aos 82 anos por Reprodução
Eliana Rocha, atriz de Pé na Cova, morreu aos 82 anos por Reprodução
1 de 4
Eliana Rocha, atriz de Pé na Cova, morreu aos 82 anos por Reprodução

Nascida em Santos, no litoral de São Paulo, Eliana era formada em Direito e Teatro. Além de atriz, também atuou como roteirista e construiu uma trajetória de destaque nos palcos, com trabalhos entre as décadas de 1960 e 2016.

Em 1974, participou da fundação da Royal Bexiga's Company, grupo teatral formado por jovens artistas recém-formados pela Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (USP). A companhia também teve entre seus integrantes nomes como Jandira Martini e Ney Latorraca e integrou o movimento cultural da época.

Leia mais 

Quem é quem na treta de Marina Ruy Barbosa? Veja os famosos envolvidos na polêmica

Anitta e Ludmilla fazem as pazes após sete anos e planejam lançar música em 2027, diz jornalista

Gominho revela destino de bolsas que recebeu de Preta Gil e rebate rumores sobre herança

'Quem Ama Cuida': Pedro e Adriana armam plano contra Pilar; veja o resumo desta terça (3)

Boas notícias e virada de planos: 3 signos podem ter um dia de conquistas nesta terça (3)

Na televisão, Eliana estreou em 1990, na novela Meu Bem, Meu Mal. Ao longo da carreira, participou de produções como Razão de Viver e Marisol, do SBT, além de Negócio da China, da Globo.

Seu trabalho de maior reconhecimento na televisão foi em Pé na Cova, série criada por Miguel Falabella. Na produção, interpretou Luz Divina, personagem que enfrentava questões relacionadas à saúde mental e tinha dificuldades para conseguir os medicamentos de que precisava.

A última participação da atriz no audiovisual foi em 2019, na série Eu, a Vó e a Boi, do Globoplay. Eliana também escreveu dois livros: uma biografia do autor Marcos Caruso e Memórias de um tempo não vivido, obra em que conta a história de sua família.

A notícia provocou manifestações de pesar entre artistas que conviveram com Eliana. O ator Diogo Vilela destacou a amizade e o talento da colega. “Poxa, uma amiga e atriz maravilhosa. Tô muito triste”, escreveu.

A atriz Fabiana Karla também deixou uma mensagem: “Deus a receba em bom lugar”. Já Maria Padilha resumiu a homenagem com a palavra “Maravilhosa”.

Leia mais

Imagem - Festa de encerramento do 29º Encontro da Socine reúne Miss Suéter e DJ El Cabong no Gabinete Português de Leitura

Festa de encerramento do 29º Encontro da Socine reúne Miss Suéter e DJ El Cabong no Gabinete Português de Leitura

Imagem - Filho de Faustão revela ajuda do pai para comprar relógio de R$ 220 mil aos 18 anos: 'Eu paguei 70% e ele 30%'

Filho de Faustão revela ajuda do pai para comprar relógio de R$ 220 mil aos 18 anos: 'Eu paguei 70% e ele 30%'

Imagem - Aprenda como fazer o clássico donut rosa do Homer Simpson

Aprenda como fazer o clássico donut rosa do Homer Simpson

Mais recentes

Imagem - Filha de Brad Pitt e Angelina Jolie tira sobrenome do pai e escancara tensão familiar; saiba detalhes

Filha de Brad Pitt e Angelina Jolie tira sobrenome do pai e escancara tensão familiar; saiba detalhes
Imagem - Quanto vale a fortuna de Marina Ruy Barbosa? Estimativa chega a R$ 40 milhões

Quanto vale a fortuna de Marina Ruy Barbosa? Estimativa chega a R$ 40 milhões
Imagem - Wagner Moura e Lázaro Ramos se reencontram em exibição internacional de 'Feito Pipa' em Los Angeles

Wagner Moura e Lázaro Ramos se reencontram em exibição internacional de 'Feito Pipa' em Los Angeles