LUTO

Morre Ettore Zuim, dublador brasileiro de Batman, Hércules e outros personagens, aos 66 anos

Informação foi confirmada pela Associação Brasileira de Dubladores

Felipe Sena

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 16:30

Ettore Zuim Crédito: Divulgação

O dublador carioca Ettore Zuim morreu aos 66 anos nesta sexta-feira (4). A informação foi confirmada pela Associação Brasileira de Dubladores, mas a causa da morte ainda não foi divulgada.

No início de 2023, o dublador foi diagnosticado com Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP) e passou a conviver com alguns comprometimentos de saúde. Além de trabalhar como dublador, ele foi diretor e professor de dublagem.

Ettore Zuim 1 de 4

Zui ficou conhecido por ser a voz de personagens vividos por Christian Bale e Owen Wilson, em Batman na trilogia de filmes dirigidos por Christopher Nolan.

Ele ainda emprestou a sua voz ao super-herói dos games, Batman: Arkham e Injustice: Gods Among Us. Em animações, ele ainda deu voz ao protagonista de Hércules, da Disney, e ao personagem Príncipe Encantado, de Shrek.

Em uma entrevista ao canal Cine Multiverso, no YouTube, em 2023, Ettore falou suas preferências profissionais: "Gosto de fazer vilões. Herói não tem tanta graça".