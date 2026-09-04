Morre Ettore Zuim, dublador brasileiro de Batman, Hércules e outros personagens, aos 66 anos

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Felipe Sena
Publicado em 4 de setembro de 2026 às 16:30
O dublador carioca Ettore Zuim morreu aos 66 anos nesta sexta-feira (4). A informação foi confirmada pela Associação Brasileira de Dubladores, mas a causa da morte ainda não foi divulgada.
No início de 2023, o dublador foi diagnosticado com Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP) e passou a conviver com alguns comprometimentos de saúde. Além de trabalhar como dublador, ele foi diretor e professor de dublagem.
Ettore Zuim
Zui ficou conhecido por ser a voz de personagens vividos por Christian Bale e Owen Wilson, em Batman na trilogia de filmes dirigidos por Christopher Nolan.
Ele ainda emprestou a sua voz ao super-herói dos games, Batman: Arkham e Injustice: Gods Among Us. Em animações, ele ainda deu voz ao protagonista de Hércules, da Disney, e ao personagem Príncipe Encantado, de Shrek.
Em uma entrevista ao canal Cine Multiverso, no YouTube, em 2023, Ettore falou suas preferências profissionais: "Gosto de fazer vilões. Herói não tem tanta graça".
Em mais de 40 anos de carreira, Zuim também dublou personagens como Patrick Bateman, de Psicopata Americano; John Connor, de O Exterminador do Futuro: A Salvação; Gil, de Meia-Noite em Paris; John Beckwith, de Penetras Bons de Bico; Ozai, de Avatar: A Lenda de Aang; Dracule Mihawk, de One Piece, entre outros.