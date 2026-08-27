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Morre ex-apresentadora do Globo Esporte, aos 46 anos

Thalita Tavares atuou por seis anos na TV Anhanguera e fundou clínica para atendimento a pessoas com autismo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 08:21

Thalita Tavares, ex-apresentadora do Globo Esporte TO Crédito: Reprodução/Tv Anhanguera

A jornalista Thalita Tavares Caturelli Passoni, conhecida por seu trabalho como apresentadora do Globo Esporte no Tocantins, morreu aos 46 anos. A comunicadora enfrentava um tratamento contra o câncer há cerca de um ano e vivia atualmente com a família em Santa Catarina. Ela deixa o marido e um filho de 10 anos.

Thalita Tavares, ex-apresentadora do Globo Esporte

Thalita Tavares, ex-apresentadora do Globo Esporte TO por Reprodução/Tv Anhanguera
O falecimento da jornalista Thalita Tavares Caturelli Passoni foi confirmado por meio de nota oficial emitida pelo Espaço Junior - Centro Especializado em Autismo por Reprodução
Thalita Tavares por Reprodução/Redes Sociais
Thalita Tavares e Alexandre Laves na redação da TV Anhanguera por Alexandre Laves/Arquivo pessoal
Jornalista Thalita Tavares teve carreira marcada pela atuação na cobertura esportiva e apresentou o programa no estado por Reprodução/Tv Anhanguera
Thalita Tavares, ex-apresentadora do Globo Esporte TO por Reprodução/Tv Anhanguera
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Thalita Tavares, ex-apresentadora do Globo Esporte TO por Reprodução/Tv Anhanguera

O falecimento foi confirmado por meio de nota oficial emitida pelo Espaço Junior - Centro Especializado em Autismo, instituição que a profissional fundou e batizou em homenagem ao próprio filho:

"Quem conviveu com ela sabe da força que ela era. Uma mulher de energia rara, que não passava despercebida em lugar nenhum e que foi exemplo nos mais diferentes sentidos. No último ano, encarou um câncer do mesmo jeito que encarava tudo na vida: com bom humor e leveza", diz o comunicado, que também informou que, a pedido prévio de Thalita, não haverá velório aberto.

Natural do interior de São Paulo, Thalita construiu trajetória de destaque no jornalismo esportivo do Tocantins a partir de 2007. Durante seis anos, liderou as transmissões da TV Anhanguera (afiliada da Rede Globo na região), atuando na edição e apresentação do Globo Esporte, além de participar como comentarista da rádio CBN.

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Em 2013, a profissional encerrou suas atividades na emissora tocantinense e mudou de estado para acompanhar compromissos familiares, passando a se dedicar paralelamente às causas ligadas ao desenvolvimento e inclusão de pessoas no espectro autista.

  • Leia comunicado na íntegra:

"É com profundo pesar que o Espaço Junior comunica o falecimento, na noite de 25 de agosto, de Thalita Tavares Caturelli Passoni, uma das idealizadoras e fundadoras deste espaço.

Hoje estamos em luto.

O nome que este lugar carrega é o nome do filho dela. Não tem como contar a história do Espaço Junior sem passar pela Thalita.

Quem conviveu com ela sabe da força que ela era. Uma mulher de energia rara, que não passava despercebida em lugar nenhum, e que foi exemplo nos mais diferentes sentidos.

No último ano, encarou um câncer do mesmo jeito que encarava tudo na vida, com bom humor e com uma leveza que impressionava todo mundo em volta.

A pedido dela, não haverá velório.

Agradecemos a cada pessoa que, ao longo desses meses, enviou uma oração, um pensamento, uma energia positiva. Que todas elas a acompanhem agora, com muita paz e muita tranquilidade.

Força a todos que tiveram a oportunidade de conviver com ela.

Obrigado por tudo, Thalita."

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Tags:

Morre Luto Globo Esporte Thalita Tavares Ex-apresentadora

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