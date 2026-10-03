LUTO

Morre Fernanda Fialho, criadora do 'Para Que Tabu', aos 29 anos

Com mais de 170 mil seguidores, ela compartilhava sua rotina como pessoa diagnosticada com autismo e mãe atípica, além de dar visibilidade a debates sobre saúde mental

Kamila Macedo

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 13:05

Fernanda Fialho era criadora da página "Para Que Tabu" e acumulava mais de 160 mil seguidores nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Fernanda Fialho faleceu nesta sexta-feira (2), aos 29 anos. Conhecida por ser criadora do perfil “Para Que Tabu”, ela acumulava mais de 170 mil seguidores nas redes sociais, onde abordava temas ligados à maternidade, à neurodivergência e à saúde mental. A causa do óbito não foi informada.

O trabalho de Fernanda ganhou visibilidade ao falar abertamente sobre autismo e maternidade atípica. Na descrição do perfil, ela resumia a página como o relato de "uma autista e mãe de autista tentando sobreviver à vida adulta". Diagnosticada como autista nível 2 de suporte na vida adulta, ela compreendeu a própria condição após o diagnóstico da filha, Ana Laura, hoje com 5 anos.

Fernanda Fialho em viagem recente a Salvador 1 de 7

A vivência pessoal virou conteúdo digital e acabou se expandindo para fora das telas. Fernanda também apresentou palestras e projetos voltados à conscientização sobre neurodivergência. Em 2025, lançou o livro “A história que meus pais não contariam", obra focada na experiência de crescer sem o diagnóstico precoce de autismo.

Além disso, Fialho usava o perfil para discutir saúde mental. Ela dividia com o público os tratamentos que realizava e relatava publicamente as internações psiquiátricas pelas quais passou, com o objetivo de quebrar estigmas em torno do tema.