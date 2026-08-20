Morre Frank Beard, da banda ZZ Top, aos 77 anos

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 13:51
Frank Beard, consagrado baterista da banda de rock norte-americana ZZ Top, morreu na última segunda-feira (17), aos 77 anos. O falecimento ocorreu em seu rancho, no Texas, onde o músico recebia cuidados paliativos. A informação foi confirmada pelo representante do grupo, Bob Merlis, embora a causa oficial da morte não tenha sido revelada.
Morre Frank Beard, da banda ZZ Top
O guitarrista e líder do grupo, Billy Gibbons, prestou tributo ao companheiro de longa data. "Hoje, Elwood e eu perdemos um grande amigo e colaborador, e o mundo perdeu um dos bateristas mais naturalmente inovadores. Sua batida característica foi fundamental para manter o ZZ Top no topo. A banda continuará seguindo em frente, exatamente como ele desejava", declarou Gibbons em nota oficial.
Nos últimos meses, Beard vinha enfrentando complicações de saúde que forçaram o cancelamento de apresentações recentes, incluindo um show no tradicional Hollywood Bowl, em Los Angeles. Diante do quadro delicado, o baterista vinha sendo substituído temporariamente nos palcos por Michael Monahan.
Integrante do grupo desde 1969, Beard foi peça fundamental na história do trio texano, sendo o responsável direto por apresentar o baixista Dusty Hill (morto em 2021) a Billy Gibbons. Juntos, gravaram hits do rock clássico como 'La Grange', 'Gimme All Your Lovin', 'Sharp Dressed Man', 'Tush' e 'Legs'. O grupo foi eternizado no Rock and Roll Hall of Fame em 2004. Com a partida de Beard, Billy Gibbons permanece como o único integrante remanescente da formação da banda.