Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morre Frank Beard, da banda ZZ Top, aos 77 anos

Billy Gibbons lamentou a perda do parceiro de banda por mais de cinco décadas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 13:51

Frank Beard, baterista do ZZ Top
Frank Beard, baterista do ZZ Top Crédito: Reprodução/Instagram

Frank Beard, consagrado baterista da banda de rock norte-americana ZZ Top, morreu na última segunda-feira (17), aos 77 anos. O falecimento ocorreu em seu rancho, no Texas, onde o músico recebia cuidados paliativos. A informação foi confirmada pelo representante do grupo, Bob Merlis, embora a causa oficial da morte não tenha sido revelada.

Morre Frank Beard, da banda ZZ Top

Pronunciamento da banda ZZ Top por Reprodução/Instagram
Frank Beard, baterista do ZZ Top por Reprodução/Instagram
ALPINE, CALIFORNIA - NOVEMBER 02: Frank Beard of ZZ Top performs on stage at Viejas Casino & Resort on November 02, 2025 in Alpine, California. (Photo by Daniel Knighton/Getty Images) por Reprodução/Daniel Knighton/Getty Images
O baterista do ZZ Top, Frank Beard, se apresentando no Blue Hills Bank Pavilion, em Boston, no domingo, 28 de agosto de 2016 por Reprodução/Winslow Townson/Invision/AP/AP
Banda ZZ Top por Reprodução/JDunbarPhoto/Depositphotos
Frank Beard, baterista do ZZ Top por Reprodução/Instagram
Capa - Little Old Band da banda ZZ Top por Divulgação
1 de 7
Pronunciamento da banda ZZ Top por Reprodução/Instagram

O guitarrista e líder do grupo, Billy Gibbons, prestou tributo ao companheiro de longa data. "Hoje, Elwood e eu perdemos um grande amigo e colaborador, e o mundo perdeu um dos bateristas mais naturalmente inovadores. Sua batida característica foi fundamental para manter o ZZ Top no topo. A banda continuará seguindo em frente, exatamente como ele desejava", declarou Gibbons em nota oficial.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Morre Antônio Calixto, conhecido por interpretar Junior Lima em cover de Sandy & Júnior

Morre Bill Rasmussen, fundador da ESPN, aos 93 anos

Mathilde Favier, executiva da Dior e ícone da moda, morre aos 57 anos

Laura Cardoso e Glória Menezes morreram 67 anos depois de estrearem juntas na TV

Hayden Panettiere, atriz de 'Heroes' e 'Nashville', morre aos 36 anos

Nos últimos meses, Beard vinha enfrentando complicações de saúde que forçaram o cancelamento de apresentações recentes, incluindo um show no tradicional Hollywood Bowl, em Los Angeles. Diante do quadro delicado, o baterista vinha sendo substituído temporariamente nos palcos por Michael Monahan.

Integrante do grupo desde 1969, Beard foi peça fundamental na história do trio texano, sendo o responsável direto por apresentar o baixista Dusty Hill (morto em 2021) a Billy Gibbons. Juntos, gravaram hits do rock clássico como 'La Grange', 'Gimme All Your Lovin', 'Sharp Dressed Man', 'Tush' e 'Legs'. O grupo foi eternizado no Rock and Roll Hall of Fame em 2004. Com a partida de Beard, Billy Gibbons permanece como o único integrante remanescente da formação da banda.

Leia mais

Imagem - De malas prontas, Viih Tube monta dinâmica para entreter os filhos durante a lua de mel

De malas prontas, Viih Tube monta dinâmica para entreter os filhos durante a lua de mel

Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Para começar bem o dia, eu já não faço mais questão de sair bem nas fotos - Apresentadora diverte com reflexão sobre envelhecer

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Para começar bem o dia, eu já não faço mais questão de sair bem nas fotos - Apresentadora diverte com reflexão sobre envelhecer

Imagem - Além do escritório: 5 truques fáceis para usar calça de alfaiataria no dia a dia

Além do escritório: 5 truques fáceis para usar calça de alfaiataria no dia a dia

Tags:

Morre Banda Frank Beard Baterista zz top

Mais recentes

Imagem - Morre o jornalista João Garcia, aos 77 anos, após complicações de doença inflamatória

Morre o jornalista João Garcia, aos 77 anos, após complicações de doença inflamatória
Imagem - Cristian Cravinhos aparece de calcinha e grava cena com ator pornô: ‘Brotheragem’

Cristian Cravinhos aparece de calcinha e grava cena com ator pornô: ‘Brotheragem’
Imagem - Bazar do Retiro dos Artistas com acervo de Jô Soares arrecada R$ 40 mil em apenas uma hora

Bazar do Retiro dos Artistas com acervo de Jô Soares arrecada R$ 40 mil em apenas uma hora