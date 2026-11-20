LUTO

Morre Gabriel Jacques, assistente de palco de Angélica, aos 50 anos

Artista fez parte dos Angélicos e esteve ao lado da loira nos programas Clube da Criança, da extinta TV Manchete, e Casa da Angélica, do SBT

Felipe Sena

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 17:11

Jean Jacques foi assistente em vários programas ao lado de Eliana Crédito: Reprodução | Redes Sociais e SBT

Morreu nesta quinta-feira (19), aos 50 anos, Gabriel Jacques, ex-assistente de palco de Angélica, conhecido como Gabo.

O artista que fez parte dos Angélicos e esteve ao lado da loira nos programas Clube da Criança, da extinta TV Manchete, e Casa da Angélica, do SBT, sofreu uma parada cardíaca.

Gabriel Jacques 1 de 18

A notícia foi anunciada por Angélica nas redes sociais, mas confirmada pelo perfil do Instagram ex-Angélicos.

“Nosso eterno Angélico Gabriel partiu. Ele fez parte de uma formação icônica e inesquecível, marcando história até 1994. Além de artista circense talentoso, deixará na memória a gentileza e a prontidão com que sempre tratou a todos. Vai fazer muita falta. Nossos sentimentos à família e aos amigos ?️”, diz o perfil.

Em outra publicação com várias fotos do artistas, ela aparece em vários momentos da vida, desde a infância. Nos stories do Instagram, Angélica lamentou a morte de Gabriel. “Meus sentimentos à família, aos amigos, e à todos que estão sentindo essa perda. Que Deus conforte o coração de vocês. Descanse em paz”, escreveu Angélica ao repostar uma publicação que traz um vídeo ao lado de Gabriel no Clube da Criança.